Ode alla noia

Di Alessio Toto

Se pensi che niente possa catturare il tuo interesse, se tutto ti sembra piatto, se fai sempre la stessa cosa per più e più volte, se hai troppo tempo a disposizione e non accade niente di rilevante, se provi indifferenza per quello che stai facendo, allora mi avete sperimentato almeno una volta nella vita. Tutto il resto è “io”, modestamente mi hanno dedicato anche una canzone, posso farti fare qualsiasi pazzia, tipo guardare, pur sapendo già il risultato, vecchie partite di calcio o mangiare, fingendo di essere sorpresi, quello che si era trovato nel congelatore un mese fa. Sono etichettata come negativa, ma non sono un’emozione da evitare a ogni costo, viviamo in un mondo del tutto e subito, gli impegni si susseguono uno dopo l’altro, il tempo stringe e deve essere organizzato in maniera minuziosa, io, invece, vi faccio connettere con la parte più intima e segreta, mica per caso avete paura? Non è che, se vi fermate ad annoiarvi correte il rischio di scoprire il vuoto delle vostre esistenze?.

“Lo abbiamo fatto perchè ci annoiavamo”, spesso sono tirato in ballo e mi tocca sentire questo per giustificare comportamenti di vandalismo, violenza o bullismo, in realtà creo lo spazio per ascoltare voi stessi, svuoto il cervello da ciò che vi stressa, non sono un pericolo da superare, bensì il seme della creatività. Se l’autore di questo componimento mi ha dedicato un’ode, significa che sono interessante, e se sentirete dire:”Mi sto annoiando”, basta rispondere:”Che bello, allora vuol dire che puoi pensare a cosa fare per non annoiarti!”.

(Alessio Toto…Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)