Nuovo comandante dei Carabinieri a Mirabello: è il maresciallo Parcesepe

La notizia è oramai già nota da qualche tempo nei due comuni di Mirabello Sannitico e Ferrazzano: cambio della guardia alla Stazione Carabinieri di Mirabello Sannitico. Il nuovo comandante è il Maresciallo Ordinario Stefano Parcesepe, 46 anni.

Nel 1993 frequenta il 100° Corso Allievi Carabinieri effettivi presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. Quindi viene destinato alla Stazione Carabinieri di Cosoleto, paese aspromontano della provincia di Reggio Calabria. Nel 1997 viene trasferito a Catanzaro in servizio presso la Sala Situazione dell’Ufficio O.A.I.O. della Legione Carabinieri Calabria, dove rimarrà fino al 1999. In quest’ultimo anno frequenta il 4° Corso Trimestrale per Allievi Brigadieri presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri. Al termine del corso viene confermato presso la Stazione Carabinieri di Campobasso dove viene impegnato prevalentemente in attività di polizia giudiziaria.

Nel 2012 frequenta il 10° Corso Annuale Allievi Marescialli presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze e nel 2013 viene promosso Maresciallo. Riconfermato alla Stazione Carabinieri di Campobasso ha continuato a svolgere principalmente attività di ricezione denunce e indagini di polizia giudiziaria.

In questi ultimi due anni ha collaborato direttamente presso la Procura della Repubblica di Campobasso facendosi apprezzare per competenza e capacità.

Tra le varie operazioni di servizio svolte dal Maresciallo Parcesepe, nel passato, vi è stato il contributo all’identificazione di soggetti autori di “maltrattamenti in famiglia”, “truffe agli anziani”, “furti negli uffici pubblici ed esercizi commerciali”, “truffe alle assicurazioni”, “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti” ed altro e più di recente, in queste prime settimane di Comando Stazione, il deferimento di altrettanti soggetti del posto, anche in stato di arresto, l’ultimo relativo a due giorni fa con contestuale sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Dai vertici dell’Arma di Campobasso sono arrivati al Comandante di Stazione Parcesepe gli auguri di un proficuo lavoro.