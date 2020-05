Nuovo cluster a Campobasso, il consigliere Nola chiede tamponi per tutti, non solo per i rom

“Gli aggiornamenti appresi ora dai media molisani relativi ad un ulteriore incremento dei casi di contagio da Covid 19 registrati nella comunità Rom di Campobasso devono indurci ad essere ancora più prudenti e pragmatici. Le rilevanti decisioni da prendere non riguardano solo la Città di Campobasso ma l’intero Molise”, a parlare è il consigliere regionale Vittorio Nola del Movimento Cinque Stella. Che dice: “Importante quindi, per consentire di adottare gli opportuni e giusti provvedimenti, avere disponibile contestualmente un programma dettagliato di controlli, tamponi e sanificazioni da eseguire in tempi brevissimi non solo negli stabili occupati dalla comunità rom di Campobasso ma anche di quelle di cui Asrem ha avuto notizia grazie alle ricostruzioni in atto della catena epidemiologica”.

“Valga come esempio, anche i frati cappuccini del quartiere San Giovanni a Campobasso che hanno officiato il rito funebre, i dipendenti dell’Agenzia di pompe funebri che ha allestito e trasportato il defunto al cimitero per la tumulazione, i dipendenti del Cimitero, vanno tutelati così come i tamponi devono ormai essere assicurati prioritariamente a tutti i molisani ancora in quarantena”.

“Ogni ulteriore ordinanza – scrive Nola – deve ora essere ricondotta al tavolo dell’Unità di crisi regionale – cui invitare anche il sindaco di Campobasso Roberto Gravina – e supportata dalle analisi e dalle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Una specifica task force al Comune di Campobasso costituirebbe un doppione. Dettagliate infatti dovranno essere le indicazioni e il programma di monitoraggio per tenere sotto controllo il nuovo focolaio di Campobasso (che potrebbe ancora espandersi) cosi come devono essere rafforzati i controlli logistici e stradali in tutto il Molise per impedire trasferimenti e viaggi senza motivi giustificativi e nel solco delle legge. Agendo in fretta, con trasparenza e pragmaticità, insisto, probabilmente riusciremo da un lato a circoscrivere la nuova e improvvisa emergenza e dall’altro ad essere autorizzati dal governo nazionale ad anticipare le possibile riaperture di attività economiche a partire dal 18 maggio 2020”.