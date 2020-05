Nuova Giunta regionale identica alla vecchia: stessi nomi, stesse deleghe

Le deleghe agli assessori regionali sono state assegnate oggi dal Governatore Donato Toma, che nel pomeriggio ha firmato il decreto. Nessuna sorpresa, come era prevedibile e come era stato già anticipato: gli incarichi a Cavaliere, Di Baggio, Cotugno e Niro sono gli stessi di prima della “tempesta”, quando la Giunta è stata azzerata per consentire il voto alla manovra finanziaria con gli (ex) assessori nel ruolo di consiglieri.

Questa la riorganizzazione: Donato Toma, oltre ai compiti istituzionali propri e alle materie non assegnate esplicitamente agli assessori, curerà programmazione e politiche comunitarie; Cooperazione internazionale; Università ricerca ed innovazione; Bilancio, Finanze e Patrimonio; Politiche delle risorse umane; Agenzie e Partecipate, Riforme istituzionali e semplificazione; Politiche del lavoro; Politiche sanitarie e sociali; Tutela dell’ambiente; Difesa del suolo; Politiche energetiche; Protezione civile; Politiche della casa; Sport ed impiantistica sportiva; Trasporti e mobilità.

Ai componenti della Giunta regionale sono assegnate le deleghe in questo modo:

– all’assessore e vicepresidente Vincenzo Cotugno: Attività produttive e sviluppo economico; Internazionalizzazione delle imprese; Turismo e marketing territoriale, Cultura, Molisani nel mondo;

– all’assessore Nicola Cavaliere: Politiche agricole ed agroalimentari; Sviluppo rurale; Programmazione forestale; Caccia e pesca; Pesca produttiva;

– all’assessore Roberto Di Baggio: Urbanistica e Pianificazione territoriale; Rapporti con l’Ente regionale per l’edilizia sociale (Eres) e gli IACP; Istruzione e formazione professionale;

– all’assessore Vincenzo Niro: Lavori pubblici; Viabilità ed Infrastrutture; Sistema idrico integrato; Demanio regionale.

“Si tratta di una prima attribuzione, cui farà seguito una discussione con gli assessori per concordare una eventuale riorganizzazione” fa sapere Toma. Per ora, comunque, tutto uguale a prima. Con la differenza che il Lavoro, la delega di Luigi Mazzuto (Lega) unico non riconfermato, è nelle mani del presidente.