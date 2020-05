Non ci lascerà soli: Gesù è la via, verità e vita

di don Mario Colavita

L’opera più grande che Gesù ha compiuto è la sua presenza in mezzo a noi da crocifisso Risorto. Ricordiamo i discepoli di Emmaus, erano tristi perché il loro maestro ha fatto una brutta fine, lo credono morto. Noi, a volte, siamo tristi pur credendolo vivo.

Tragica constatazione per noi credenti, nonostante la fede della Chiesa e il formalismo religioso la nostra vita fa vedere poco questa presenza risorta. È brutto credere nel Risorto credendolo inattivo per la nostra vita.

Dopo il tradimento, il dubbio, la dispersione della comunità, Gesù rincuora e incoraggia a non turbarsi. Nei discepoli c’è un’opposizione tra il turbarsi e il credere. Gesù ci invita a credere in lui che è la vita, la verità e la vita.

Una cosa dobbiamo capirla: Gesù non ci lascia soli è con noi fino alla fine del mondo. Se prima era con noi ora è in noi, mediante la fede e la preghiera, l’amore e il dono dello Santo. Questa è la sua nuova presenza, che realizza la grande promessa: la comunione con il Padre e lo Spirito.

L’immagine che la liturgia di questa V domenica di Pasqua ci consegna è quella della casa del Padre con la porta spalancata. La porta è Cristo lui per noi si via, verità e vita la casa è la vita in Dio, la vita dove la comunione e l’amore sono sovrani. Per questo ancora una volta confermiamo la bella espressione di Gesù: Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me.

In questo tempo di dubbi, dove il credere è messo all’angolo dalla paura e dal turbamento, abbiamo l’opportunità di riscoprire la Via, la Verità e la Vita: Cristo Gesù, pietra angolare e viva della Chiesa!