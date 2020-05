Servizi di controllo rafforzati in vista del fine settimana. E non solo. È quanto deciso dalla Questura di Campobasso al termine della riunione di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta ieri, 21 maggio. Come noto, dal 18 maggio le attività commerciali hanno riaperto e con esse è aumentato il flusso delle persone.

Dopo le circolari ministeriali, l’assalto ai bar (soprattutto nel capoluogo) e il richiamo del premier Giuseppe Conte (“I party e gli assembramenti non sono consentiti), questa mattina il questore Conticchio ha presieduto un tavolo tecnico a cui hanno preso parte i rappresentanti delle altre forze di polizia, dei Comuni e delle Polizie Municipali del capoluogo e dei maggiori centri della provincia (Termoli, Larino e Boiano), per pianificare le attività di controllo che saranno portate avanti in maniera congiunta per verificare che vengano attuate le nuove misure stabilite dal Governo per il contenimento del Covid-19 in questa fase di ripartenza del Paese.

L’incontro è stato preceduto anche da un confronto con alcuni rappresentanti dei gestori di attività commerciali, in un’ottica di collaborazione per affrontare gli sforzi richiesti ad imprese ed istituzioni nell’applicazione della normativa. I servizi di controllo saranno attuati nei centri urbani, dedicando particolare attenzione nel weekend ai luoghi di abituale ritrovo soprattutto per la movida cittadina, con l’obiettivo di evitare forme di assembramento e di mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Nei giorni scorsi, come già riportato, durante le attività di controllo tre titolari di locali pubblici di Campobasso sono stati diffidati ad attenersi alle disposizioni di legge e al rispetto delle linee guida per il settore della ristorazione, anche per quanto concerne il divieto di assembramento dei clienti.

Sotto la lente, a Campobasso, ci saranno soprattutto i locali di solito frequentati dai ragazzi la sera, dal Corso a via Ferrari passando per i diversi locali sparsi anche in periferia.

Ricordiamo che il piano del Viminale prevede sanzioni per i clienti e per i gestori dei bar e dei ristoranti che non rispetteranno le regole: multe da 400 fino a 3mila euro e licenza sospesa per i locali. Prima del pugno duro sarà rivolto loro un “invito” a rispettare le norme sul distanziamento che il Governo ha pure voluto incentivare abolendo la tassa per l’occupazione del suolo pubblico e dando quindi modo agli esercenti di ‘aumentare’ la superficie disponibile in cui collocare i tavoli.