Le previsioni in Molise

GIOVEDI’ 28 Torna il sereno sul Molise ma ha le ore contate: dopo un inizio di settimana variabile, con correnti fresche e veloci perturbazioni, oggi il tempo sarà più stabile. Qualche nube si vedrà nel tardo pomeriggio ma tutto sommato gli effetti dell’alta pressione manterranno pulito il cielo per l’intera giornata caratterizzata anche da temperature sotto la media stagionale e ventilazione in rinforzo.

VENERDI’ 29 Arriva dal nord Europa il nuovo vortice di aria fredda causa di maltempo su gran parte del Molise. Al mattino molte nubi ma senza pioggia, dal pomeriggio temporali e rovesci di moderata intensità in entrambe le province. L’area frentana sarà bagnata solo in serata mentre sulla costa la perturbazione giungerà in maniera più lieve. Ma anche qui farà freddo per il periodo.

SABATO 30 Nuvolosità diffusa e compatta in graduale peggioramento: dalla tarda mattinata piogge dall’alto al basso Molise e correnti fredde che mantengono bassa la temperatura. L’attenuazione solo in serata.