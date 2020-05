Molise + 0 casi per secondo giorno di fila, 76 i guariti. Si aggrava un’altra nonnina delle case di riposo

Il trend che registra l’evoluzione del Covid in Molise continua a essere buono: oggi 4 maggio, primo giorno della cosiddetta Fase 2, nessun contagio su 195 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Un dato confortante, che ispira ottimismo, al quale si aggiunge il numero dei guariti con doppio tampone positivo. Tra loro anche la dottoressa del san Timoteo di Termoli che era stata trovata positiva al virus tre settimane fa.

Il numero degli attuali positivi nella nostra regione è di 177, uno in meno di ieri. Salgono invece, ma sempre di una unità, i ricoveri nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Qui oggi è stata ricoverata per un aggravamento delle condizioni una anziana proveniente dalla residenza Tavola Osca di Agnone che era risultata positiva e trasferita al Ss. Rosario di Venafro, individuato come centro Covid per malati non gravi nella fase cruciale dell’emergenza.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 177 i casi attualmente positivi

– 301 sono i tamponi positivi (226 nella provincia di Campobasso, 56 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 7252 i tamponi eseguiti di cui 6951 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 10: di questi 9 sono in Malattie Infettive (5 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 1 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Isernia)

– Sono 193 i pazienti in isolamento domiciliare (167) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (26)

– 76 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (55 della provincia di Campobasso, 9 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzill, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 143 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (63 Bojano, 23 Larino e 57 Venafro)

– 341 i soggetti in isolamento e 11 quelli in sorveglianza

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO (ATTUALE) IN MOLISE

CAMPOBASSO 58 – TERMOLI 20 – CERCEMAGGIORE 16 – BELMONTE DEL SANNIO 13 – AGNONE 8 – ISERNIA 7 – RICCIA 5 – BARANELLO 5 – POGGIO SANNITA 5 – MONTENERO DI BISACCIA 4 – CAMPOCHIARO 3 – FERRAZZANO 2 – VENAFRO 2 – FILIGNANO 2 – LARINO 2 – CAMPOLIETO 2 – MONTAGANO 2 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO 1 – SCAPOLI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – PETACCIATO 1 – TORO 1 – CAROVILLI 1 – GUARDIAREGIA 1 – MIRABELLO SANNITICO 1