Una manovra imprevista e la motonave della Tirrenia è finita sugli scogli. E’ successo stamane, ore 11 circa, alle Isole Tremiti. Un evento decisamente insolito, ma che per fortuna non ha provocato feriti.

La motonave ‘Isola di Capraia’, protagonista della disavventura, in fase di manovra per l’attracco è finita dritta sugli scogli. “Un problema dell’automazione”, spiega il Comandante Francesco Massaro della Capitaneria di Porto di Termoli, escludendo dunque l’errore umano. Tanto che il comandante, non appena si è accorto che la nave non rispondeva ai comandi, ha gettato le àncore col risultato che la nave si è poco più che ‘appoggiata’ sugli scogli. Nessun impatto violento dunque, tanto che “la nave si è disincagliata da sola – precisa sempre Massaro – riportando lievi danni alla prua”.

Sicuramente un evento ‘straordinario’, che ha suscitato non poca curiosità tra chi ha assistito incredulo alla scena.