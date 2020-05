Se c’è stato un passatempo per affrontare questa quarantena che più di tutti è piaciuto a grandi e piccoli, è stata la musica. Dopo la cucina, ovviamente. Perchè la musica, come le ricette, unisce, mette il buon umore e regala qualche minuto di divertimento con l’ascolto e con il ritornello che inevitabilmente, e con buona pace dei vicini, ti trascina a prendere in mano un microfono improvvisato e cantare. E così anche i ragazzi del coro della scuola media Oddo Bernacchia di Termoli si sono ingegnati, letteralmente in questo caso e in questo periodo, per unire le forze e cantare insieme.

“Nel corso delle video lezioni dove si continua a lavorare, ma prima di tutto a vederci e a incontrari – spiega la direttrice del coro, la professoressa Grazia Vetritto che ha curato il lavoro insieme alla professoressa Pina Nista – i ragazzi hanno continuato ad esercitarsi e a cantare, a studiare i brani, perchè è importante sempre leggere il testo e comprendere le parole, ciò che racconta e che trasmette. Poi, giorno dopo giorno, abbiamo pensato di realizzare qualcosa e di regalarlo a tutti in questi giorni difficili“.

Così, dopo lezioni, prove, testi e musiche inviati su qualunque dispositivo, l’Oddo -Re-Mi Choir della scuola media del centro cittadino, dove è attivato un corso a indirizzo musicale, ha realizzato un video in cui interpreta il brano storico di Rino Gaetano, “Ma il cielo è sempre più blu”. “E non è un caso che abbiamo scelto questa canzone – continua l’insegnante – perchè volevamo colorare un po’ le giornate grigie chiusi in casa, davanti al monitor di una lezione online”.

Nel video, amatoriale ma realizzato con tutto l’impegno e l’entusiasmo possibile, una decina di studenti hanno interpretato il brano dell’autore italiano dando un tocco personale alla performance, con coreografie e movimenti che animano l’esecuzione. “Siamo un coro che fa anche body percussion, cioè usiamo il corpo mentre cantiamo, lo usiamo come parte integrante dell’esecuzione. Per noi la musica è un modo per emozionarci, per formare la nostra personalità, ma anche un modo per sfogarci, per stare meglio, per stare bene insomma. Hanno occupato i loro lunghi pomeriggi tra il canto e la musica, rielaborando lo stress emotivo sotto forma di canto, quale valvola di sfogo di un momento esistenziale che resterà per sempre impresso nella loro memoria. I ragazzi hanno saputo tirare fuori il meglio, facendosi interpreti di un classico della musica leggera sempre attuale“.

Con questo, l’Istituto Comprensivo “Bernacchia” di Termoli ad indirizzo musicale, inaugura anticipatamente e con entusiasmo, l’imminente Settimana della Musica che si celebrerà in tutta Italia dal 25 al 30 maggio prossimo. “Se c’è una cosa che non manca ai ragazzi è l’entusiasmo e la speranza di un domani con il cielo sempre più blu!”, conclude l’insegnante regalando il brano a tutti.