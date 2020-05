Lions Club Satellite Montenero dona mascherine alla casa per anziani

Non si fermano le attività del Lions Club Satellite Montenero di Bisaccia durante l’emergenza epidemiologica in corso.

Lions Club Satellite Montenero di Bisaccia, assieme alla fattiva e attiva collaborazione di altre associazioni locali, ha avviato diverse azioni e iniziative concrete grazie alla spontanea solidarietà sociale a favore delle persone più bisognose da parte di numerosi volontari.

Per questo sì è attivato nel rispetto e con le modalità di restrizioni attualmente vigenti, con un “service”, a favore degli anziani, i più fragili e più colpiti dalla pandemia, attraverso la donazione di mascherine di protezione per gli operatori sanitari e per gli ospiti della Casa d’Accoglienza per anziani “Villa Santa Maria” di Montenero di Bisaccia.

Nell’occasione, il Presidente del Lions Club Satellite Montenero di Bisaccia Massimo Di Stefano ha espresso orgoglio e fierezza, per la pronta risposta da parte dei soci che con questa donazione ringraziano in modo tangibile e diretto tutti gli operatori sanitari.

Il materiale è stato consegnato, grazie alla spontanea donazione dell’azienda “Paola Sforza” di Contrada Granciara 1 a Mafalda, dallo stesso Presidente Massimo Di Stefano, unitamente ad una delegazione del Direttivo locale, composta dai Soci Lions Giancarlo Rusciano, Galileo Casimiro e Pasquale Tieri, i quali hanno consegnato nelle mani di Suor Aurora, e del Coordinatore Responsabile dei Servizi Sanitari della Casa d’Accoglienza per Anziani “Villa Santa Maria” Giovanni Cutolo.