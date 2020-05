L’impennata del contagio: oltre ai 21 rom un nuovo positivo a Campomarino. Altri 6 guariti

BOLLETTINO PREOCCUPANTE: DA IERI CI SONO 22 CASI DI CONTAGIO IN PIù

Dalle 18 di ieri, quando è stato diramato l’ultimo bollettino dall’Asrem, tutto è cambiato. In peggio. I nuovi contagi acclarati sono ben 22. Oltre ai 21 casi registrati nella comunità rom di Campobasso (tutti paucisintomatici per fortuna) si registra un nuovo caso a Campomarino, ma la buona notizia è che fa parte di un cluster noto.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 184 i casi attualmente positivi (143 nella provincia di Campobasso, 36 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 327 sono i tamponi positivi (251 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 8177 i tamponi eseguiti di cui 7850 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 6: di questi 6 sono in Malattie Infettive (4 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia), 0 in Terapia Intensiva

– Sono 203 i pazienti in isolamento domiciliare (178) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (25)

– 96 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (69 della provincia di Campobasso, 15 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 168 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (73 Bojano, 23 Larino e 72 Venafro)

ALTRI 6 GUARITI, STABILI I RICOVERI AL CARDARELLI

Salgono i contagi, dunque, ma per fortuna continua a salire il numero di guariti ufficiali. Dopo i 12 nuovi casi di guarigione di ieri – numero record finora – ecco che ci sono altri 6 casi: si tratta di 4 cittadini di Campobasso, 1 di Campochiaro e 1 di Belmonte del Sannio.