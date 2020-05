L’illusione dura poco, il contagio riprende: 3 nuovi positivi a Termoli, Isernia e Campolieto

Tornano a salire i casi di contagio da coronavirus in Molise. Oggi, dopo 3 giorni a 0 contagi, i positivi salgono di 3 unità. Ora il totale dall’inizio dell’epidemia è di 304, ma gli attualmente positivi sono 179. Si tratta di tre persone legate ognuna a cluster noti: di Termoli, Isernia e Campolieto.

Rispetto alla cittadina adriatica, si precisa che il nuovo caso di contagio non è legato nè alla comunità rom nè alla Fiat. Negativi anche i tamponi eseguiti sul personale del reparto di Medicina dell’ospedale San Timoteo, dove nei giorni scorsi una infermiera (che fino a pochi giorni prima lavorava al Nord) era risultata positiva.

A fronte di 251 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, sono dunque tre i nuovi contagi riscontrati. Un aumento contenuto ma che comunque interrompe la striscia positiva degli ultimi giorni fatta registrare dalla nostra regione. Stabili invece i pazienti guariti ufficialmente (ovvero a seguito del risultato del doppio tampone di verifica) che sono 78. Fermi a 9 i ricoveri al reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, e sempre zero (da ieri) i posti occupati in Terapia Intensiva.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 179 i casi attualmente positivi (132 nella provincia di Campobasso, 42 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 304 sono i tamponi positivi (228 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 7604 i tamponi eseguiti di cui 7300 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 9: di questi 9 sono in Malattie Infettive (4 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia), 0 in Terapia Intensiva

– Sono 195 i pazienti in isolamento domiciliare (170) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (25)

– 78 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (57 della provincia di Campobasso, 9 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 161 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (69 Bojano, 23 Larino e 69 Venafro)

– 328 i soggetti in isolamento e 7 quelli in sorveglianza

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO (ATTUALE) IN MOLISE

CAMPOBASSO 58 – TERMOLI 21 – CERCEMAGGIORE 16 – BELMONTE DEL SANNIO 13 – AGNONE 8 – ISERNIA 8 – RICCIA 5 – BARANELLO 5 – POGGIO SANNITA 5 – CAMPOCHIARO 4 -MONTENERO DI BISACCIA 3 – FERRAZZANO 2 – VENAFRO 2 – FILIGNANO 2 – LARINO 2 – CAMPOLIETO 2 – MONTAGANO 2 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO 1 – SCAPOLI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – PETACCIATO 1 – CAROVILLI 1 – GUARDIAREGIA 1 – MIRABELLO SANNITICO 1

L’INDICE R0 REGIONE PER REGIONE SUL CORRIERE DELLA SERA. MOLISE FANALINO