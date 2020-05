L’emergenza coronavirus raccontata nel 2040, on line il libro ‘Covidio’

Un libro in digitale tra realtà e fantasia sulla pandemia che ha cambiato il mondo. È uscito ieri “Covidio – La rinuncia alla libertà in nome della paura”, “libro digitale con articoli scritti in un ipotetico 2040 – così lo presenta l’autore -, nei quali si ricorda l’attuale emergenza Coronavirus attraverso racconti inventati e talvolta grotteschi, ma che finiscono per assomigliare sinistramente alla realtà di questi giorni. Tant’è che il sottotitolo del libro è: “Stato di polizia, grande fratello e rassegnazione timorosa ai tempi del Coronavirus”.

L’autore è Rossano D’Antonio, per anni giornalista che ha scritto per diverse testate giornalistiche molisane e curatore del sito internet monteneronline.it.

Il suo lavoro rappresenta “una serie di riflessioni già apprezzate dai lettori che hanno seguito la nascita del libro giorno dopo giorno. Esso è infatti frutto di una serie di post sulla pagina Facebook dell’autore, che ogni mattina, per circa un mese, ha pubblicato un racconto avente la stessa data, ma nel 2040.

Nel libro digitale è stato aggiunto l’ultimo capitolo e, non essendo in vendita, è scaricabile nei formati pdf e epub.

Il libro si può scaricare cliccando qui oppure qui.