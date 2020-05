Lei lo lascia, lui dà di matto e la perseguita giorno e notte: bloccato dalla polizia

La Squadra Mobile di Campobasso, ha eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento a carico di un cittadino della provincia di Campobasso accusato di stalking aggravata, perché molestava continuamente la sua ex compagna.

La pedinava, si faceva trovare tutti i giorni sul posto di lavoro di lei, la seguiva quando la donna usciva con le amiche e si sedeva al bar di fronte al posto di lavoro della giovane chiedendo informazioni alle sue colleghe.

Poi messaggi minatori e improvvise e frequenti incursioni sotto casa. Non sono mancate occasioni in cui I’uomo l’ha seguita con l’auto cercando di impedirle di andare a casa, pretendendo colloqui o “ultimi appuntamenti” nonostante i continui rifiuti di lei. In un’altra occasione, l’uomo ha persino lanciato contro la finestra dell’abitazione della ex, il tronco di un albero.

Condotte che hanno fatto vivere momenti infernali alla vittima tanto da indurla a rivolgersi ad un centro antiviolenza ed a ricorrere a rudimentali cautele di protezione, evitando anche di rimanere sola in casa ed a modificare le proprie abitudini di vita, per timore di incontralo.

La procura di Campobasso dunque ha chiesto e ottenuto dal Gip l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ai suoi familiari, ai luoghi frequentati dalla stessa ed il divieto di contattarla in qualsiasi modo. Qualora dovesse ulteriormente continuare nella condotta molesta, rischierebbe 1’arresto .