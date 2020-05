Lavori sulla linea elettrica, domani e giovedì mezza città al buio

A Campobasso mercoledì e giovedì sarà interrotta la fornitura di energia elettrica dalle 7 alle 9 e dalle 18.30 alle 20.30 in alcune vie della città.

Sarà necessario sospendere l’elettricità per consentire una serie di interventi su alcuni impianti ma la società dell’Enel avvisa anche che sarà installato un gruppo di continuità attivo per alcune ore durante l’intervento per ridurre al limite i disagi.

E-distribuzione tiene a precisare che “il fuori servizio è indispensabile e urgente per evitare disagi futuri più significativi, e per assicurare una maggiore qualità del servizio a vantaggio dei cittadini”.

Le zone interessate dagli interventi programmati mercoledì saranno via XXIV Maggio, via IV Novembre, via Montesanto, via Matteotti, via Longano¸ traversa Montello,via Ciccaglione, via Maranelli, via Martiri Molisani, via Montello . Mentre giovedì le zone interessate saranno: via Galanti, via Salvemini, via Vico, via Novelli.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.