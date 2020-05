Lagrime di pulsione, e non soltanto

di Antonio Andriani

Amico, a progredir non v’è cagione,

‘n poesia ed anche nella vita,

mai si fa ciò che si vòle. Pulsione

ha l’anima quando, in risalita,

lotta ‘ttorno al foglio, buia prigione

d’esilio quotidiano; già ferita

quasi a morte s’amalgama con quanto,

di funesto, traguardi ancor il pianto.

Andri190520 Parafrasi = il dolore, la sofferenza, il patimento hanno un luogo dove vivere ben definito, oltre che nell’anima, a volte anche nelle parole d’una poesia. Partendo dal quotidiano, la voce narrante attraversa stati d’animo di struggente complessità. Qui capita a fagiuolo, il titolo di un libro di Gabriel Garcia Marquez che suona a mo’ di citazione: Vivere per raccontarla; la vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda. E come la si ricorda, per raccontarla. Ciò è accaduto a me nel presente strambotto, 8 versi endecasillabi col seguente schema metrico: ABABABCC; pure il titolo è un endecasillabo, in rima con la lettera C.