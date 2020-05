La Protezione civile molisana resta senza vertice: via Alberta de Lisio

Il lavoro svolto negli ultimi da quando è al vertice della Protezione civile regionale forse non è stato apprezzato. E così, quasi a sorpresa, nell’ambito di un disegno più ampio di riorganizzazione degli incarichi in Regione il governatore Donato Toma ha deciso di spostare l’avvocato Alberta de Lisio: non guiderà più l’ente di via Sant’Antonio Abate. La dirigente sarà a capo del Servizio Centrale Unica di committenza, del Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali e del Servizio Datore di Lavoro.

Probabilmente un demansionamento della dirigente che fino allo scorso ottobre era al vertice dell’Avvocatura regionale. I rumors di palazzo riferiscono di un rapporto non idilliaco con il presidente della Giunta regionale, che si sarebbe incrinato ancora di più quando la Protezione civile regionale è stata coinvolta da febbraio nella ricognizione delle strutture ricettive da utilizzare in caso di emergenza per il covid. E pochi giorni fa si era parlato di un ex hotel in cui ospitare i componenti della comunità rom risultati positivi al virus e per consentire loro di rispettare l’isolamento domiciliare. L’ipotesi poi è rimasta su carta.

In realtà, sin dall’inizio della pandemia la Protezione civile regionale si è mobilitata per l’assistenza domiciliare, in particolare per portare i farmaci e la spesa agli anziani. E forse l’idea di creare una catena di solidarietà che ha coinvolto associazioni e comuni non è piaciuta a qualcuno a palazzo Vitale. Senza dimenticare la preziosa opera per installare le tende filtro davanti agli ospedali regionali, strutture preziose per evitare i contagi negli ambienti sanitari.

Solo ieri la de Lisio ha annunciato la consegna delle mascherine ‘speciali’ per i disabili alle varie associazioni molisane. Un’altra iniziativa di vicinanza al territorio, alle persone più fragili. Ora l’epurazione dell’avvocato, la Protezione civile rimasta senza un vertice. Speriamo che a questo punto il progetto non naufraghi.