Nessuno ci ha forse mai pensato, ma gli audiolesi hanno un problema in più causato dall’epidemia: con le mascherine non riescono a leggere il labiale dei propri interlocutori.

Ci sono difficoltà che nessuno di noi menziona, finchè qualcuno non ti apre gli occhi e ti scuote come a dire: ‘Ci sono anch’io!’. Nel pieno della emergenza pandemica, del dibattito scatenato tra riaperture sì-riaperture no, tra negazionisti e ultra-timorosi, tra chi indossa la mascherina anche di notte e chi con noncuranza ne fa a meno anche quando serve, a sollevare un tema assolutamente ignorato – probabilmente inavvertitamente – dall’opinione pubblica ci ha pensato una donna di Termoli, Francesca Ferrauto. Segni particolari, se così si può dire: sorda.

Francesca ha messo nero su bianco le difficoltà che chi ha un problema come il suo sta subendo, in una lettera-denuncia che si intitola, sic et simpliciter, ‘Diritti negati’. Una serie di domande e di proposte, del tutto condivisibili ma che, appunto, negligentemente mai nessuno ha avanzato.

Tranne che loro, la comunità degli audiolesi che vive quotidianamente in prima persona questo tipo di problemi.

“Come fanno gli audiolesi a decifrare il parlato se l’interlocutore ha la bocca coperta? I soggetti audiolesi hanno bisogno di leggere le labbra per comprendere quanto loro viene detto, anche se portatori di protesi o di impianto cocleare. In queste condizioni, però, diventa difficile anche fare la spesa. È successo che in un grande centro commerciale, alla richiesta da parte della persona audiolesa fatta alla commessa di abbassare la mascherina per comprendere quanto le veniva detto, quest’ultima si sia rifiutata di farlo. Come conciliare il diritto del disabile con quello dell’operatore?”

Le risposte fornite a quest’ultima domanda sono due: o il buon senso o le mascherine trasparenti.

Troppo spesso, però, il pluri-invocato buon senso finisce per essere soppiantato dal senso comune. E il senso comune è un sedicente ‘normodotato’ e non pensa alle difficoltà di chi non lo è.

I problemi che gli audiolesi come Francesca – 45 anni e residente nella cittadina adriatica – incontrano sono molto più concreti di quanto si pensi. E tocca a loro anche dover sensibilizzare chi a loro non ci pensa. “Ne ho passate di tutti i colori, tante battaglie…” ci scrive Francesca lasciandoci intendere che questa non è che l’ennesima. “A chi tocca informare gli esercenti (Centri Commerciali, Farmacie, Negozi, Uffici, ecc.)? Dal momento che, né a livello nazionale né a livello locale le autorità preposte hanno ritenuto di doverlo fare, tocca a noi singoli informare la cittadinanza. Per questo porteremo volantini informativi, elaborati dalla FIADDA (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi) su come comunicare con le persone sorde, presso i vari punti vendita ed uffici. Alle Autorità competenti il compito di vigilare che vengano rispettate le norme di buon senso in essi indicate affinché siano assicurate a tutti pari opportunità”.

Qui un vademecum esplicativo. Visto che il buon senso comune mostra tutte le sue pecche.