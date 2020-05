La fase 2, un esperimento senza strategia

Termina la Fase 1 della quarantena, siamo ancora in una terra incognita, dentro il labirinto.

La via che conduce alla ritrovata libertà ad una nuova normalità è lunga, incerta.

Abbiamo dimostrato come popolo di possedere un insperato senso civico, figlio probabilmente di un ben più radicato spirito di auto-conservazione.

I morti che l’Italia piange senza il sollievo di un ultimo saluto da parte dei propri cari sono tanti, purtroppo.

Lo spirito di sacrificio dei medici e di tutto il personale sanitario, in particolare al nord Italia, è stato commovente.

La politica ha preso misure eccezionali. Alcune doverose, altre, possiamo dirlo, sbagliate. Quasi sempre comunicate male e senza quella chiarezza necessaria in momenti straordinari come questi.

Entriamo in questa cosiddetta fase 2 pieni di dubbi e senza una mappa chiara, privi di una cassetta degli attrezzi ben fornita di strumenti per affrontare gli ostacoli che troveremo lungo il cammino.

Si fanno ancora troppi pochi tamponi e in modo disomogeneo da Regione a Regione. Il modello Veneto si è dimostrato quello più efficace: test preventivi di massa lunga la filiera epidemiologica, eppure non è stato scelto come standard nazionale.

L’autonomia regionale mostra la sua doppia faccia: produce cacofonia istituzionale, ma moltiplica le opzioni possibili ampliando la probabilità di inciampare, se si avesse la capacità di riconoscerla, in quella giusta da applicare poi a tutti.

E ancora: l’app di tracciamento digitale non è pronta. E non si sa quando lo sarà. I dubbi su privacy, composizione societaria della ditta vincitrice e gestione dei dati sanitari non sono stati del tutto fugati. E soprattutto sarà davvero poca cosa sapere grazie all’allert dell’app se si è stati a contatto con un positivo, se non scatterà subito e parallelamente una macchina sanitaria sul territorio efficace fatta da medici che prendono in carico il cittadino potenzialmente positivo, tracciatori che delineino la rete relazionale dei potenziali contagiati e luoghi idonei a isolare il soggetto lontano dalla famiglia in attesa dell’esito del tampone.

Ma anche di questa strategia non c’è traccia.

Nel frattempo il Paese deve tornare a produrre per non morire di inedia. La crisi economica sarà senza precedenti. Il “nessuno perderà il lavoro” proclamato fin da subito dal governo appare oggi una frase piena di retorica, che più che rassicurare, dimostra la mancanza del senso di verità di alcune istituzioni.

Il calo del PIL e la ricaduta in termini occupazionali provocheranno, lo sappiamo bene, depressione economica, fallimenti, nuove povertà, emergenza sociale.

I primi provvedimenti presi in termini di sostegno a favore di cittadini e imprese appaiono inadeguati rispetto alla portata della crisi e inadatti a superare le lentezze della burocrazia italiana.

Lo Stato appare incapace poi di dare risposte soprattutto a due categorie: le madri lavoratrici e i bambini. La scuola resta chiusa e il carico di accudimento ricade ancora una volta sulle donne, costrette a regredire ad una condizione di vita familiare e sociale che con fatica erano riuscite ad abbandonare in buona parte del Paese lungo il corso degli ultimi decenni.

Mentre in altri Paesi le donne acquisiscono ruoli e responsabilità grazie al merito e non per cooptazione e dove chiamate alla leadership dimostrano di saper affrontare meglio la sfida, grazie alle doti dell’empatia, della collaborazione, dell’ascolto delle competenze, rifuggendo lo stantio e pericoloso repertorio del linguaggio marziale e bellico.

Con lo stesso approccio retrogrado in tema di ruoli sociali il governo italiano ci impone l’ambito familiare come unico perimetro di relazioni possibili da vivere durante questa nuova fase.

Invece di fornire un metodo con regole chiare per rispettare il distanziamento fisico come elemento imprenscindibile per la protezione nostra e degli altri, ci fornisce con riflesso paternalistico un elenco bislacco di giuste frequentazioni da poter vivere.

Avevamo bisogno di un elenco preciso dei “come”, ci elargiscono invece una lista più volte rivista di “chi”, nella quale le relazioni costanti della vita reale non valgono quanto un lontano parente di sesto grado mai incontrato prima.

Sono le sbavature dello stato d’eccezione che può favorire l’introduzione del sistema normativo di principi lontani dai valori democratici e costituzionali.

Spetta alle forze politiche liberali resistere alla tentazione di chi è al potere di trasformare uno stato di diritto in uno stato etico che rispecchia la propria visione del mondo a danno del pluralismo e delle visioni altrui. Ma pochi sembrano preoccuparsene.

Il tono concessorio da Statuto Albertino che retrocede il cittadino a suddito; la vaghezza burocratica che eleva semplici FAQ esplicative di DPCM in fonti normative che comprimono diritti costituzionali, favorendo l’arbitrio del controllore; la perimetrazione valoriale dei comportamenti che discrimina le scelte degli individui e riconduce condotte illecite alla valutazione morale: ecco, il governo con queste scelte politiche, con la sua comunicazione istituzionale raffazzonata e l’utilizzo di strumenti legislativi inappropriati, ci conduce in un passato tragico e illiberale.

Con lo scopo evidente di allontanare da sé la responsabilità delle scelte e caricare sui cittadini l’onere della colpa di una eventuale ricaduta nel lockdown.

Il governo pare ignorare che in uno Stato di diritto le norme per essere osservate dai cittadini debbano essere anche dotate di una logica e di buon senso per ricevere rispetto e dunque essere rispettate.

E poco giova che la competenza sembri essere tornata di moda, perché in molte scelte prese non sembra esservene traccia.

Decine di task force, mille esperti, anche qui purtroppo in prevalenza uomini, suppliscono alla fragilità della classe politica selezionata nelle ultime elezioni, priva di competenze e professionalità.

Ma la politica non sembra voler utilizzare questa mole di conoscenza come strumento di vera valutazione per la gestione della crisi, piuttosto se ne serve come foglia di fico dietro la quale nascondere le vergogne della mollezza delle proprie scelte.

Allo stesso tempo alcune forze politiche di governo ammiccano a modelli di potere assolutamente inadeguati ai valori democratici: la sponda geopolitica che l’Italia ha offerto in queste settimane a Nazioni illiberali come Cina e Russia sono spie che segnalano una pericolosa voglia di offrire all’opinione pubblica una narrazione alterata, se non del tutto falsa, della realtà.

Nonostante le scene agli aeroporti di ministri in attesa dell’atterraggio di aerei cargo con mascherine, medici e macchinari sanitari cinesi, tutti si sono dimenticati di dire che quei beni sono stati acquistati grazie ad una sola circostanza: ovvero al fatto che l’Italia è parte di un sistema politico, finanziario ed economico chiamato Unione Europea: senza gli illimitati acquisti dei titoli di Stato italiani da parte della BCE lo spread sarebbe alle stelle e l’Italia al default, senza gli euro necessari per acquistare e garantire i servizi sanitari essenziali per salvare più vite umane possibili. Altro e di più l’Europa dovrà fare, certo, ma oscurare dalla narrazione l’essenziale ruolo che svolge dimostra il tragico retro-pensiero di certa classe dirigente populista al potere e all’opposizione, purtroppo senza troppa distinzione tra gli uni e gli altri, intenti entrambi a condurci fuori dal perimetro del consesso europeo, occidentale, democratico e liberale.

Da parte mia in queste settimane quotidianamente con esperti, giornalisti, accademici, imprenditori, politici, che ringrazio tutti per la squisita disponibilità, ho cercato di affrontare in modo analitico e verticale singoli temi che riguardano il nostro presente e il nostro futuro post pandemia.

Democrazia, globalizzazione, leadership, economia, comunicazione politica, psicologia, mercati, sport, marketing, design, letteratura, salute, solitudine, discriminazione, tracciamento digitale, cultura, startup, fotografia, cinema, industria, ristorazione, geopolitica, finanza, scuola, comparazione con altri modelli nazionali, lobbying, satira, lavoro, diritti delle donne.

Abbiamo toccato un campionario di temi non esaustivo ma ampio e variegato. Spero che queste chiacchierate siano stati utili per tutti voi che ci avete seguito per trarre spunti, avviare riflessioni, maturare scelte.

La fase 2, inevitabilmente deve prevedere dei cambiamenti. E dunque lo speciale Covid-19 del Festival del Sarà termina qui.

Vorrei darvi appuntamento in piazza Duomo a Termoli a luglio per una nuova edizione del Festival, ma oggi è impossibile potere avere certezze.

Quello che posso garantire è che questo luogo di riflessione e di incontro con menti illuminate troverà una formula nuova per proseguire la sua missione: scrutare l’orizzonte per scorgere cosa ci attende nel futuro. Cercheremo il modo, anche noi, di uscire dal labirinto.

Quello che troveremo fuori, in un giorno indefinito del prossimo del domani, sarà, inevitabilmente, un mondo nuovo, perché il viaggio per raggiungerlo ci avrà resi tutti, donne e uomini diversi.

Nuovo, certo. Che poi sia anche migliore dipenderà solo dalla qualità delle scelte che ciascuno di noi saprà assumersi, come persona, come cittadino, come elettore.

Grazie a tutti voi, con l’augurio di vederci presto e di persona.