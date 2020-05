La discesa: 0 contagi per il terzo giorno, si svuota Terapia Intensiva. Toma: “Se tutto andrà bene allargheremo le maglie”

“Siamo la comunità che ha rispettato di più le regole e che, più delle altre, ha contenuto la diffusione del contagio da Coronavirus. Adesso con la stessa determinazione dobbiamo affrontare la fase 2 e se il trend positivo continuerà ad essere tale anche nei prossimi giorni non escludo un ulteriore allargamento delle maglie, sentito, ovviamente, il parere delle autorità sanitarie e del Comitato scientifico”. A scriverlo sulla sua pagina facebook è il presidente della Regione Molise, Donato Toma.

Per il terzo giorno consecutivo in Molise non si registrano casi di positività al virus. Nessun nuovo contagio tra i circa 100 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Anche se il numero è inferiore alla media di tamponi sulla quale Asrem viaggiava fino a qualche giorno fa, il dato resta assolutamente rassicurante visto che si abbina all’incremento di guariti. Oggi ce ne sono stati altri due, dichiarati ufficialmente fuori pericolo con il doppio tampone. Si tratta di un residente di Toro e di un cittadino di Montenero di Bisaccia.

Questo il bollettino Asrem del Maggio

– 176 i casi attualmente positivi (130 nella provincia di Campobasso, 41 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 301 sono i tamponi positivi (226 nella provincia di Campobasso, 56 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 7353 i tamponi eseguiti di cui 7052 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 9: di questi 9 sono in Malattie Infettive (4 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia), 0 in Terapia Intensiva

– Sono 192 i pazienti in isolamento domiciliare (167) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (25)

– 78 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (57 della provincia di Campobasso, 9 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 155 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (63 Bojano, 23 Larino e 69 Venafro)

– 337 i soggetti in isolamento e 7 quelli in sorveglianza

I casi attualmente positivi sono 176, numero ormai stabile da giorni. L’altra buona notizia della giornata e che l’ultimo paziente di Terapia Intensiva, il neurochirurgo di Filignano ricoverato il 18 marzo, ha potuto abbandonare il reparto salvavita. Respira da solo ed è stato trasferito in Malattie Infettive. Sono 78 i pazienti guariti dal Covid in Molise.

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO (ATTUALE) IN MOLISE

CAMPOBASSO 58 – TERMOLI 20 – CERCEMAGGIORE 16 – BELMONTE DEL SANNIO 13 – AGNONE 8 – ISERNIA 7 – RICCIA 5 – BARANELLO 5 – POGGIO SANNITA 5 – MONTENERO DI BISACCIA 3 – CAMPOCHIARO 3 – FERRAZZANO 2 – VENAFRO 2 – FILIGNANO 2 – LARINO 2 – CAMPOLIETO 2 – MONTAGANO 2 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO 1 – SCAPOLI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – PETACCIATO 1 – CAROVILLI 1 – GUARDIAREGIA 1 – MIRABELLO SANNITICO 1