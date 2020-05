“Io, artigiano, ho fatto domanda per contributo regionale. Ma che fatica con il sito di Molise Dati”

Oggi, 24 maggio, molti imprenditori o artigiani molisani hanno potuto presentare la domanda per accedere a un contributo regionale pari a 20, 40 o 50mila euro. Per farlo, ci si è dovuti registrare nei giorni scorsi sulla piattaforma della Regione, Molise Dati, e attendere poi la giornata odierna per inviare la domanda. Per molti è stato un calvario.

Come ci racconta Antonio, un artigiano di Campobasso che è riuscito con tanta fatica a presentare la propria istanza per poter accedere al contributo regionale. Le difficoltà sono nate in realtà dai giorni scorsi: “La settimana scorsa ho provato più volte ad accedere per registrarmi ma il sito era spesso bloccato. Tra l’altro ho anche chiamato diverse volte senza però ricevere risposta” spiega a Primonumero.

La bella notizia è che “questa mattina, dopo vari tentativi sono riuscito a presentare il tutto, sono tra i fortunati possiamo dire perché so che alcuni hanno atteso mezz’ora prima di poter entrare e alcuni non sono riusciti a farlo e sono rimasti fuori per via di un sistema che dà tanti problemi. E si tratta di un fatto annoso, il sito va spesso in blocco”.

Insomma, un tipo di problematica risaputa per l’azienda regionale Molise Dati: “Evidentemente c’è un problema di qualità del lavoro all’interno di Molise Dati” sottolinea in conclusione l’artigiano.