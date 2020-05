È iniziato oggi, 30 maggio, a Campomarino il ‘Clean Saturday’ che fino alla fine del 2020 proverà a dare una bella pulita sul territorio di Campomarino, grazie ad Ambiente Basso Molise e A.I.S.A. in collaborazione con Italiangas Srl ed il patrocinio del Comune di Campomarino, e alla buona volontà di tutti i cittadini che decideranno di partecipare.

Ospite d’onore della manifestazione odierna è stata l’associazione “Il Valore” con la partecipazione di alcuni cittadini che si sono ritrovati a Campomarino per dare vita alla giornata dedicata alla pulizia della spiaggia e della pineta.

Tanti i rifiuti raccolti, bonificate due grosse discariche abusive e portati in discarica tantissimi rifiuti abbandonati in natura. I volontari sono stati coadiuvati dall’assessore all’ambiente Saburro e da mezzi meccanici che hanno consentito la rimozione delle discariche e dei rifiuti abbandonati.

Rimossi lavandini, water, televisori, computer, stampanti, radio, letti, materassi vetro, plastica e persino eternit.

“Un vero e proprio schifo, siamo veramente in buona compagnia – commenta il presidente di Abm Luigi Lucchese -. Trovati i rifiuti del Covid19: guanti e mascherine. Purtroppo il Covid non ha insegnato nulla. Non c’è limite al peggio. Quando si assiste a tanto degrado si ha la chiara sensazione che ci si voglia far male da soli”.