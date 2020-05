Una notizia che sconvolge la città di Campobasso e il Molise intero: il dottor Marcello Presutti è stato stroncato da un arresto cardiaco questa mattina, 15 maggio. 71 anni, ortopedico di grande fama e molto conosciuto sia in regione che nelle zone limitrofe, negli ultimi decenni si era specializzato nella patologia del ginocchio. Tanti, tantissimi i calciatori agonistici e non che si sono dovuti rivolgere a lui per un menisco, un crociato. O magari per entrambi.

Anche a chi, nel corso di partitelle tra amici, era costretto a fermarsi per un dolorino strano, un ginocchio messo male, una distorsione, veniva spontaneo decidere di “andare a fare una visita dal dottor Presutti per togliere tutti i dubbi…”. Naturalmente, ha rimesso in piedi tanti e tanti giocatori, soprattutto di calcio ma anche di pallavolo, basket. Insomma, tutti gli sportivi che hanno sollecitato e parecchio le proprie articolazioni.

Prima all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, poi alla casa di cura Villa Esther di Bojano, è diventato un punto di riferimento fondamentale proprio per la cura delle ginocchia. E non solo. Nell’ortopedia è stato un vero fuoriclasse. E per questo si susseguono i messaggi di cordoglio e di ricordo per un medico bravo e un uomo che si è fatto apprezzare da tanti.

Amava le moto ed era anche un buon tiratore sportivo. Apparteneva infatti all’Asd Shooter Team Molise, che è giustamente a lutto per la tragica e improvvisa notizia. Che ha lasciato di sale i tanti che per un motivo o per un altro, nel corso della propria vita, si sono recati presso il suo studio. Anche solo per un consulto. FdS