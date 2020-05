In arrivo le bollette dell’acqua, si può pagare in due rate

Sono in corso di distribuzione gli avvisi bonari di pagamento dei canoni idrici relativi al secondo semestre del 2019, da effettuare in due rate di pari importo.

“A causa dell’emergenza sanitaria è stata sospesa la spedizione degli avvisi che riportavano le scadenze originariamente previste per il 30 marzo e 30 aprile”, riferiscono dal Comune di Campobasso. “Il pagamento delle due rate potrà essere effettuato alle scadenze del 30 giugno e del 30 luglio prossimi, senza alcun addebito ulteriore”.

Qualora ritengano necessari chiarimenti sugli importi addebitati, gli utenti possono contattare il Comune all’indirizzo mail campobasso@icacresemolise.net o al numero di telefono ­0874 1830015 evitando di recarsi personalmente presso gli uffici comunali.

Il pagamento può essere effettuato on line, utilizzando l’APP del Comune PagoPALinkmate, alla quale è possibile accedere dal sito www.comune.campobasso.it, o utilizzando le APP degli Enti Creditori, di Poste Italiane, delle Banche o degli altri canali di pagamento (Paypal, CBILL ecc)

Il pagamento può essere effettuato anche in contanti con carte o conto corrente, presentando la bolletta/avviso di pagamento in tutti gli uffici postali, in banca, in ricevitoria, dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato.