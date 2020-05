Le autorizzazioni sono state rilasciate, i lavori stanno per partire. Nell’ex capannone del Consorzio Industriale di Termoli dove fino a qualche anno fa c’era la Coc Valnatura sta per nascere un impianto di stoccaggio e imbottigliamento di oli esausti. La notizia circola da tempo e fra imprenditori del Cosib e dipendenti si parla impropriamente di “raffineria”. Ma dagli uffici consortili dove stanno lavorando in regime di smart working garantendo la reperibilità telefonica fino al prossimo 17 marzo, quando rientreranno in sede, frenano: “Raffineria? Ma scherziamo? Non c’entra niente”.

Si dovrebbe trattare, molto più semplicemente, di un deposito dove arrivano cisterne cariche di oli esausti dei motori che scaricano e affidano il “prodotto” già trattato alla nuova azienda per l’imbottigliamento e il confezionamento. I dettagli della nuova attività non si conoscono, per sapere qualcosa di più preciso bisognerebbe avere sottomano atti dopo aver presentato la richiesta, come da protocollo, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno.

Foto 3 di 3





Nell’attesa qualcosa la dice il tecnico del Cosib, il geometra Mimmo Bonifacio, da decenni una sorta di “istituzione” degli uffici consortili. “Noi abbiamo rilasciato il permesso all’insediamento di un impianto che imbottiglia gli oli dei motori. Parlerei più di riciclo, di riconversione, che di raffineria. D’altra parte una raffineria ha bisogno di determinati requisiti e determinate autorizzazioni, sarebbe impensabile che trovasse posto nel Consorzio di Termoli”.

La struttura è un edificio costruito molti anni fa, che per un periodo è stato preso in affitto dai titolari della Coc Valnatura. Ma già da diversi anni quella attività è stata dimessa e il proprietario del fabbricato si è trovato in difficoltà finanziarie. Il capannone è stato venduto all’asta e rilevato da un imprenditore campano che ha fatto richiesta di avviare una nuova attività, completamente diversa dalle attività precedenti. Lubrificanti e oli esausti saranno pertanto stoccati e confezionati a Termoli, nello stabile riconvertito dove le prime ruspe, proprio due giorni fa, hanno fatto il loro ingresso.