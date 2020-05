Il volo dell’unità che abbraccia il capoluogo del Molise: le immagini spettacolari

La Pattuglia Acrobatica Nazionale, meglio nota come Frecce Tricolori, è una delle “meraviglie” che il resto del mondo invidia all’Italia. La sincronia straordinaria dei piloti che volteggiano come funamboli realizzando in cielo coreografie perfette, prive di sbavature, mantenendo una distanza geometrica da un velivolo all’altro, è certamente uno spettacolo strabiliante che ogni volta incanta grandi e piccoli, regalando emozioni che oggi i cittadini di Campobasso hanno assaporato in pieno.

Uno spettacolo indimenticabile, un abbraccio tricolore sul capoluogo del Molise, che ha steso nel cielo di oggi 28 maggio una enorme bandiera tricolore infondendo quella speranza nel Paese della quale tutti sentiamo un grande bisogno, insieme all’orgoglio di appartenere a un popolo che può vantare, tra le tante bellezze e manifestazioni di abilità, le Frecce Tricolori appunto.

Il nome ufficiale è il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Areonautica Militare Italiana, nata nel 1961. Con dieci aerei di cui nove in formazione e uno solista, le Frecce sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo. Oggi, nell’ambito del Giro d’Italia che ci concluderà a Roma il 2 giugno, festa della Repubblica, hanno regalato uno spettacolo memorabile, immortalato da questo bellissimo filmato che vogliamo condividere con tutti voi.