OGGI 15 MAGGIO + 6 POSITIVI: 2 DI PORTOCANNONE, 1 DI PETRELLA TIFERNINA, 3 DELLA COMUNITA’ ROM

Sono sei i casi di positività al virus rilevati nella giornata di oggi, 15 maggio. Su 320 tamponi processati in 24 ore, 170 dei quali nel pomeriggio, rilevati 6 nuovi casi di contagio, tre dei quali si riferiscono alla comunità dei rom residenti a Campobasso. Il cluster, che secondo la ricostruzione epidemiologica in atto potrebbe allargarsi ulteriormente, è arrivato a 89 casi. C’è poi – oltre ai due positivi di Portocannone, congiunti dell’uomo di 60 anni che si trova ancora ricoverato nella terapia intensiva di Cardarelli – un molisano residente a Petrella Tifernina. Inizialmente la residenza era stata considerata a Campobasso, ma un errore sulla scheda tecnica ha dimostrato che in realtà l’uomo, che lavora fuori regione e che è rientrato nei giorni scorsi, abita a Petrella.

MOLISE ANCORA IN CONTROTENDENZA MA IL CONTAGIO FRENA

Il Molise continua a essere in controtendenza nazionale, ma la forza del nuovo focolaio sembra essere decisamente rallentata. Il numero complessivo dei tamponi processati in Molise è arrivato a 10451. Gli attuali positivi sono 223, e nel frattempo aumentano i guariti con la certificazione del doppio tampone. Solo oggi pomeriggio altre 8 persone sono state dichiarate fuori dall’infezione. Una buona notizia che prova a controbilanciare l’aumento di casi di questi ultimi giorni. Il monitoraggio sulla comunità rom e sui rispettivi conoscenti e contatti stretti, sicuramente non tutti della stessa etnia, sta andando avanti.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 223 i casi attualmente positivi (191 nella provincia di Campobasso, 27 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 409 sono i tamponi positivi (333 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 10451 i tamponi eseguiti di cui 10042 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 10: di questi 8 sono in Malattie Infettive (6 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia), 2 in Terapia Intensiva (provincia di Campobasso)

– Sono 234 i pazienti in isolamento domiciliare (212) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (22)

– 142 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (106 della provincia di Campobasso, 24 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 282 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (158 Bojano, 29 Larino e 95 Venafro)

– 415 i soggetti in isolamento e 4 quelli in sorveglianza

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO (ATTUALE) IN MOLISE

CAMPOBASSO 127 – TERMOLI 15 – CERCEMAGGIORE 10 – BELMONTE DEL SANNIO 9 – AGNONE 5 – ISERNIA 5 – POGGIO SANNITA 5 – RICCIA 5 – PORTOCANNONE 3 – CAMPOLIETO 3 – BARANELLO 3 – CAMPOCHIARO 2 – MONTENERO DI BISACCIA 2 – FERRAZZANO 2 – CAROVILLI 2 – MONTAGANO 2 – BOJANO 1 – CASTELPETROSO 1 – RIPALIMOSANI 1 – VINCHIATURO 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – CAMPOMARINO 1 – LARINO 1 – TORO 1 – SAN GIOVANNI IN GALDO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1

