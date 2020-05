di G. Infante

Nei giorni scorsi ho letto su Primonumero dell’assenza, nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Termoli, del grande progetto di riqualificazione del centro cittadino comprensivo del famoso “tunnel”, circostanza che farebbe trasparire la volontà dell’Amministrazione comunale di cancellare questo intervento.

Al riguardo vorrei evidenziare che in una fase storica in cui si preannunciano, anche in Molise, migliaia di nuovi disoccupati a causa della crisi economica provocata dal Coronavirus, e in cui tutto il resto d’Italia per rilanciare l’economia punta a sbloccare e velocizzare cantieri e opere pubbliche, a Termoli invece si vuole annullare un intervento già progettato, valutato, approvato e in condizioni di essere avviato a realizzazione, con l’ulteriore possibile conseguenza di dover indennizzare o comunque trovare un accordo con la ditta che era stata individuata per l’esecuzione dei lavori. Può anche darsi che i fondi previsti per questo intervento possano essere stornati su altre opere, ma occorreranno comunque nuovi progetti, valutazioni, approvazioni, ecc.

In poche parole passeranno anni, tempistica questa del tutto contraria alla necessità di rimettere in moto da subito l’economia locale con una “cura” forte e immediata.