Il regalo di una famiglia: mascherine agli insegnanti di Difesa Grande

All’opera alla macchina da cucire nei giorni di quarantena per un regalo a chi in questi giorni è impegnato a tenere alto il morale degli studenti, perchè anche gli insegnanti nei giorni di interruzione delle attività stanno lavorando non solo per riuscire a fare le lezioni con una didattica nuova e al pc, ma anche e soprattutto per stare vicini agli alunni, tenere alta l’attenzione e cercare di aiutarli a trascorrere dei giorni piacevoli, seppure nell’emergenza.

Così una famiglia ha lavorato per realizzare mascherine di diversi colori in tnt e donarle gratuitamente al personale della scuola di Difesa Grande a Termoli. “Solidarietà e generosità, in questi tempi difficili, sono più che mai importanti ed apprezzati – ha affermato il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Difesa Grande Salvatore Sibilla – È così che una famiglia della nostra città ha dimostrato la vicinanza alla scuola. I dispositivi sono capaci di fornire un primo grado di protezione alla diffusione del Covid-19. Ringraziamo pubblicamente chi si è tanto speso per il bene altrui, con un gesto che denota grande senso civico e generosa laboriosità”, ha concluso il dirigente scolastico.