Il Molise, per il secondo giorno consecutivo, registra un incoraggiante +0 nella casella riferita ai nuovi contagi e torna ai livelli pre-picco.

Oggi, 4 maggio, il bollettino della Asrem certifica che ci sono 177 persone attualmente positive (dunque ancora malate), una in meno di ieri. Il numero dei tamponi positivi dall’inizio dell’epidemia è fermo a 301 da 48 ore ma appunto il numero di attualmente positivi scende perché aumentano i guariti (per fortuna, rispetto a ieri, non i decessi).

Ma quando si è avuta una cifra simile? Andando a ritroso e spulciando i bollettini che quotidianamente, 2 volte al dì, l’Azienda sanitaria divulga, ci accorgiamo che bisogna tornare al 3 aprile per avere un dato simile. 31 giorni fa infatti erano 204 i tamponi positivi (oggi sono quasi 100 in più) ma i guariti certificati erano allora solo 3 e i decessi legati al Covid solo 11 (oggi il totale è 23). Il 4 aprile ci fu un’impennata di casi, e dunque il nostro paragone non può reggere se ci si riferisce a quella data. Allo stesso modo – ma in un senso opposto – il raffronto con i dati del 2 aprile non fa al caso nostro. Allora erano intorno ai 150 i malati di Covid.

In Italia è avvenuta un po’ la stessa cosa. Oggi finalmente si è scesi sotto la soglia dei 100mila casi e per trovare un dato analogo bisogna tornare indietro al 10 aprile.

Il trend italiano è dunque leggermente migliore di quello molisano, perché la nostra regione ci ha messo una settimana in più per tornare a quei livelli pre-picco.

L’importante però è esserci arrivati e proseguire la discesa.