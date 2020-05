Il caso Molise potrebbe presto rientrare. Oggi 20 maggio si registra un solo nuovo caso di positività. Si tratta di una persona del capoluogo, rientrata da fuori regione, a cui è stato fatto prima il test sierologico che ha riscontrato la presenza di anticorpi Igm e poi il tampone orofaringeo che ha confermato la positività al covid-19.

Fermi invece i contagi nei cluster rom di Campobasso e Termoli, quelli che hanno fatto lievitare i numeri dell’epidemia dai primi giorni di maggio in poi.

Ci sono due buone notizie, oltre all’arretramento del contagio: sono 8 i nuovi guariti e 2 i dimessi dall’ospedale Cardarelli. I guariti sono così distribuiti: 3 a Campobasso, 1 a Termoli, 1 a Toro, 1 a Isernia, 1 a Carovilli e 1 a Poggio Sannita. E tra i guariti delle ultime ore c’è anche la dottoressa della Rsa di Larino. Dopo 44 giorni di isolamento domiciliare in seguito alla positività al nuovo coronavirus, la dottoressa di Larino in servizio da molti anni nella residenza sanitaria assistenziale della Casa della Salute al Vietri è stata dichiarata ufficialmente guarita. Il virus le era stato riscontrato agli inizi di aprile, dopo essere entrata in contatto con i pazienti di Cercemaggiore trasferiti per un paio di giorni proprio a Larino. Il numero totale sale dunque a 182 e contestualmente il numero degli attualmente positivi, ossia i malati, scende a 199 (ieri 206). I ricoverati a Malattie Infettive sono attualmente 7 – con i dimessi di oggi, una persona di Poggio Sannita e una di Carovilli – e in Terapia Intensiva restano in due.

IL BOLLETTINO DELLE ORE 18 DI MERCOLEDI’ 20 MAGGIO

– 199 i casi attualmente positivi (177 nella provincia di Campobasso, 24 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 423 sono i tamponi positivi (347 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 12253 i tamponi eseguiti di cui 11396 negativi. 434 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 9: di questi 7 sono in Malattie Infettive (7 della provincia di Campobasso), 2 in Terapia Intensiva (provincia di Campobasso)

– Sono 210 i pazienti in isolamento domiciliare (190) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (20)

– 182 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (140 della provincia di Campobasso, 30 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 359 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (208 Bojano, 44 Larino e 107 Venafro)

– 343 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

LA MAPPA DEL CONTAGIO

CAMPOBASSO 120 – TERMOLI 18 – CERCEMAGGIORE 9 – BELMONTE DEL SANNIO 9 – AGNONE 4 – BARANELLO 4 – ISERNIA 3 – POGGIO SANNITA 3 – PORTOCANNONE 3 – CAMPOLIETO 3 – CAMPOCHIARO 2 – RICCIA 2 – MONTAGANO 2 – BOJANO 1 – CAROVILLI 1 – FERRAZZANO 1 – CASTELPETROSO 1 – RIPALIMOSANI 1 – VINCHIATURO 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – GUGLIONESI 1 – SAN MARTINO IN PENSILIS 1

NEGATIVI TUTTI I TAMPONI DEL CLUSTER ROM DI TERMOLI

NESSUN ALTRO CONTAGIO LEGATO ALL’EUROSPIN DI MONTENERO