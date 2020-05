Il giorno che tutti attendevano è finalmente arrivato. Oggi 4 maggio il cosiddetto ‘lockdown’ è alle spalle, sebbene la nostra vista non tornerà come quella di prima e così sarà ancora per un bel po’.

In tanti non vedevano l’ora di riappropriarsi della libertà che gli è stata negata. Lo dimostrano le foto che vi proponiamo e che mostrano tante persone in giro, quasi tutte bardate da mascherina sul volto. Si sta a distanza, come è necessario che sia, ma non si rinuncia – oggi che finalmente si può – ad una passeggiata, tanto più che il clima è mite e piacevole.

di 12 Galleria fotografica Il giorno di inizio della Fase 2









A Termoli il viavai di auto è piuttosto sostenuto, il traffico è tornato alla sua abituale intensità e c’è una lunga coda davanti alle Poste di via Madonna delle Grazie. Probabilmente tanti hanno atteso questo giorno per adempimenti che evidentemente non erano urgenti.

A Guglionesi è stato riaperto il giardino pubblico di Castellara, luogo simbolo del paese, e sono ripresi i lavori di potatura. Parecchi sono usciti dalle proprie case, spinti anche dal desiderio di incontrarsi nuovamente con i compaesani, sempre tenendo la debita distanza.

Alcuni hanno pensato di andare a trovare i propri cari al cimitero. Ma non dappertutto è stato possibile. A Termoli infatti il cimitero è ancora chiuso e chi vi si è recato si è trovato davanti un cancello sbarrato. Inspiegabilmente. Pare infatti che la ditta che lo gestisce non abbia ricevuto la comunicazione ufficiale del sindaco che desse il nulla osta per riaprire.

Anche il traffico torna ai livelli pre-Covid, come mostra la foto scattata a Campobasso.

Seguono aggiornamenti