Il focolaio rom continua a preoccupare: 73 positivi, diversi ricoveri. La Terapia Intensiva torna occupata

Sono 215 i tamponi molecolari processati nelle ultime ore. Un solo positivo in più, anche lui appartenente come i numerosi altri riscontrati nei giorni scorsi alla comunità rom di Campobasso, monitorata da vicino e con attenzione dalle autorità sanitarie dopo l’esplosione del nuovo focolaio, arrivato con il dato odierno a contare 73 positivi al virus.

Il numero complessivo dei molisani che attualmente hanno contratto il coronavirus è salito a 230. Il Molise è tornato ai numeri purtroppo più preoccupanti di svariate settimane fa, quando l’epidemia non aveva ancora superato l’auspicato picco. In generale le condizioni cliniche dei malati non sono cattive, ma ci sono delle eccezioni. Nel reparto di malattie infettive infatti oggi sono stati ricoverati altri due cittadini di etnia rom, con sintomi più palesi e un quadro clinico che necessita di cure ospedaliere. Dopo tanto tempo torna un paziente anche nella terapia intensiva, reparto che in Molise era vuoto a significare un generale e complessivo miglioramento delle condizioni dei pazienti.

L’uomo di 60 anni residente a Portocannone è stato infatti ricoverato nel reparto salvavita perché ha bisogno di ventilazione assistita 24 ore su 24. Già malato e sottoposto a delicati interventi chirurgici in strutture sanitarie fuori regione, il sessantenne ha scoperto di aver contratto il nuovo coronavirus venerdì scorso, quando si è rivolto ai sanitari del San Timoteo di Termoli con i sintomi dell’infezione. Il tampone ha confermato i sospetti e per lui è scattato il ricovero in malattie infettive. Oggi il trasferimento in intensiva.

Ecco il bollettino Asrem con tutti i numeri di oggi, 12 maggio

230 i casi attualmente positivi (191 nella provincia di Campobasso, 34 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 384 sono i tamponi positivi (308 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 9506 i tamponi eseguiti di cui 9122 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 13: di questi 12 sono in Malattie Infettive (9 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia), 1 in Terapia Intensiva (1 della provincia di Campobasso)

– Sono 238 i pazienti in isolamento domiciliare (217) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (21)

– 111 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (81 della provincia di Campobasso, 18 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 223 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (115 Bojano, 29 Larino e 79 Venafro)

– 412 i soggetti in isolamento e 6 quelli in sorveglianza

