Una notizia drammatica, che desta sconcerto in quest’ultima domenica di lockdown: una delle anziane della casa di riposo ‘Tavola Osca’ di Agnone è deceduta questa mattina, 3 maggio. Aveva 85 anni ed era ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso dove era stata trasferita per essere sottoposta alle cure del personale sanitario. Oggi il peggioramento delle sue condizioni di salute, fino a quando il suo cuore non ha smesso di battere.

E’ la 22esima vittima provocata dal covid-19 nella nostra regione, che ha provocato decessi soprattutto fra le persone anziane, molte delle quali ospiti nelle case di riposo dove l’Azienda sanitaria regionale ha deciso di aumentare il numero dei tamponi effettuato a pazienti e sanitari per accertare l’eventuale infezione del virus.

La nonnina deceduta oggi, inoltre, era una delle ospiti della ‘Tavola Osca’ di Agnone, di cui si è tanto parlato non solo in Molise ma in tutta Italia (la trasmissione Chi l’ha visto ha dedicato alla vicenda alcuni servizi, ndr) dopo il trasferimento durante la notte tra il 6 e il 7 aprile degli stessi anziani dalla struttura altomolisana all’ospedale Santissimo Rosario di Venafro su decisione dell’Azienda sanitaria regionale.

I titolari della ‘Tavola Osca’ infatti avevano riconsegnato le chiavi della struttura all’Asrem dopo che tutti i tredici anziani ospiti erano risultati positivi al virus. Sulla vicenda sta indagando anche la Procura di Isernia che ipotizza, tra i vari reati, quello di epidemia colposa. Mentre oggi il Molise piange per la drammatica morte della signora di 85 anni. E soprattutto ripiomba nell’incubo dopo giorni in cui si era registrato un trend positivo e un rallentamento del contagio del coronavirus: ieri (2 maggio) si era registrato un solo caso positivo, un’infermiera che presta servizio all’ospedale di Termoli, su 214 tamponi processati.