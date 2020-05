Attraverso la musica hanno raccontato una storia: che parte dalle mascherine, arriva al presente e guarda al futuro. Un futuro che si aprirà anche per i molisani lunedì 4 maggio con la Fase2 dell’emergenza sanitaria, “che ci permetterà di rinascere, di ricominciare con tutti gli accorgimenti del caso, ma comunque di ripartire – spiega il maestro Alessandro Di Palma, che insieme ai colleghi Gianluca De Lena e Basso Cannarsa – per questo abbiamo scelto il brano Halleluja di Cohen, è il canto che si intona a Pasqua, per la Resurrezione ed è questo il nostro messaggio, il nostro regalo di speranza per tutti“.

Questa volta a finire sullo schermo e davanti alla telecamera per registrare la loro voce sono state le donne del Coro Punto di Valore nato a settembre scorso all’interno dell’associazione. Anche loro, come le colleghe più piccole che hanno dato vita all’iniziativa di musica e canto a distanza che poi ha coinvolto anche l’orchestra e i più piccoli, hanno scelto di dedicare un brano a tutti coloro che in questi giorni sono chiusi in casa. Sempre perchè la musica unisce e fa stare bene. Sono mamme, casalinghe, medici, infermiere, insegnanti e sono appassionate di musica e di canto, così davanti al pc, al tablet e al telefono hanno intonato il brano presentato nel loro primo concerto di Natale a dicembre scorso.

La loro è una storia: “si parte dalle mascherine perchè è l’elemento che ci rappresenta in questo momento, racconta il nostro presente anche visto che dovremo tenerle ancora per un po’, poi le donne le tolgono per cantare ed è un segno di speranza che tutto finirà, lasciano spazio alla musica“. Nel mezzo poi anche uno spezzone del concerto delle feste natalizie nella chiesa del Carmelo a Termoli.

Intanto, visto che le loro performance musicali hanno fatto il giro del web e anche del mondo, finendo sugli schermi di tanti termolesi che vivono all’estero, è nato anche un sito internet coropuntodivalore. com su cui trovare ogni informazione, cercare le storie dei protagonisti e anche trovare contatti per entrare a far parte della famiglia musicale. “Siamo ben lieti di accogliere chi vorrà essere dei nostri”.

“Il coro delle donne è nato da poco, avevamo tanto da organizzare, da fare, tanto su cui lavorare. Hanno chiesto loro di dar vita al coro come hanno chiesto di poter realizzare qualcosa per questo periodo, dare un contributo come tutti gli altri associati. Poi mi sono offerto di montare il video ed eccolo qua, è artigianale, fatto in casa in maniera semplice, ma lo abbiamo fatto con il cuore e come regalo per tutti. Infatti alla fine una di loro dice “Andrà tutto bene”“.