4 CASI POSITIVI: 2 A PORTOCANNONE, 2 A CAMPOBASSO Oggi, 15 maggio, altri 4 positivi al virus in Molise. Due risiedono a Campobasso: uno è un esponente della comunità rom, cluster importante numericamente parlando che è arrivato a contare 87 positivi. L’altro è un molisano rientrato da fuori regione la settimana scorsa, sottoposto a sierologico e quindi, con l’esito positivo agli anticorpi, a tampone orofaringeo. L’uomo era risultato positivo, nel test rapido, a Igm, anticorpi da infezione recente. Il tampone ha confermato l’infezione in atto. Ci sono poi altri due casi positivi da covid-19 a Portocannone, direttamente collegati al primo contagio riscontrato nella giornata di domenica scorsa e relativo al 60enne ricoverato in Terapia Intensiva a Campobasso. E’ stato il primo cittadino del comune arbereshe Giuseppe Caporicci a comunicare la notizia: “I tamponi sono negativi per i soggetti estranei al nucleo famigliare, mentre risultano positivi, in modalità asintomatica, per due dei quattro congiunti conviventi sottoposti all’esame, i quali stanno già osservando tutte le previste misure di quarantena”. Portocannone, positivi due familiari del 60enne ricoverato ALTRI 5 GUARITI CON DOPPIO TAMPONE: NUMERO COMPLESSIVO E’ 135 Ci sono altri 5 guariti da Coronavirus in Molise con doppio tampone. 3 sono di Baranello, 1 di Termoli e 1 di Campobasso. I contagi da coronavirus in regione hanno raggiunto almeno quota 407 positività dall’inizio dell’epidemia.

Questo il bollettino dell’Asrem:

– 227 i casi attualmente positivi (190 nella provincia di Campobasso, 32 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 407 sono i tamponi positivi (331 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 10281 i tamponi eseguiti di cui 9874 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 10: di questi 8 sono in Malattie Infettive (6 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia), 2 in Terapia Intensiva (provincia di Campobasso)

– Sono 240 i pazienti in isolamento domiciliare (217) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (23)

– 135 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (104 della provincia di Campobasso, 19 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 282 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (158 Bojano, 29 Larino e 95 Venafro)

– 437 i soggetti in isolamento e 6 quelli in sorveglianza