Il contagio continua a salire, Molise in controtendenza: oggi +11. Campobasso, 85 rom positivi. Nuove infezioni a Termoli

Non si arresta il contagio in Molise: ci sono undici positivi in più sui 288 tamponi processati nelle ultime 24 ore. In particolare, nel pomeriggio sono state riscontrate sei persone in più positive al covid-19 dopo gli ultimi tamponi svolti nelle scorse ore e come emerge dall’ultimo bollettino diramato dall’Azienda sanitaria poco prima delle 19. Tra i sei pazienti che hanno contratto il virus tre sono appartenenti alla comunità rom di Campobasso, dove ora i casi accertati salgono a 85 (ieri erano 77) e confermano l’ampliamento del focolaio che sta preoccupando molto le autorità sanitarie. Un’altra persona che ha contratto il virus è sempre di Campobasso. Sono 128 i contagi da coronavirus complessivamente accertati in città.

RIPRENDONO I CONTAGI A TERMOLI

Termoli è la seconda città molisana nella quale si concentra il più rilevante numero di contagi: attualmente ne sono 17. Altri due sono stati accertati oggi pomeriggio dall’azienda sanitaria che ha eseguito i tamponi per verificare l’infezione. Sono risultati positivi al tampone orofaringeo i congiunti dei due giovani di etnia rom ma non legati alla comunità residente nella città adriatica nè al cluster di Campobasso. Era da qualche giorno che a Termoli non si verificavano dei nuovi casi di covid.

RICOVERI E GUARITI

I ricoveri restano 10 nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso: qui nel pomeriggio è stata ricoverata un’altra persona di etnia rom e contemporaneamente un rom ha insistito per andare via dal nosocomio dove era ricoverato e ha firmato le dimissioni volontarie. E’ tornato a casa, è ancora positivo e sta in isolamento. Aumentano, anche se di poco, i guariti: sono 4 che si aggiungono ai due di stamane.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem delle ore 19:

– 228 i casi attualmente positivi (189 nella provincia di Campobasso, 34 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 401 sono i tamponi positivi (325 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 9896 i tamponi eseguiti di cui 9495 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 10: di questi 9 sono in Malattie Infettive (6 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia), 1 in Terapia Intensiva (provincia di Campobasso)

– Sono 242 i pazienti in isolamento domiciliare (218) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (24)

– 127 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (97 della provincia di Campobasso, 18 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 266 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (145 Bojano, 29 Larino e 92 Venafro)

– 423 i soggetti in isolamento e 6 quelli in sorveglianza

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO (ATTUALE) IN MOLISE

CAMPOBASSO 128 – TERMOLI 17 – CERCEMAGGIORE 10 – BELMONTE DEL SANNIO 10 – AGNONE 8 – ISERNIA 6 – BARANELLO 6 – POGGIO SANNITA 5 – RICCIA 5 – MONTENERO DI BISACCIA 3 – CAMPOLIETO 3 – CAMPOCHIARO 2 – FERRAZZANO 2 – CAROVILLI 2 – MONTAGANO 2 – BOJANO 2 – CASTELPETROSO 1 – RIPALIMOSANI 1 – VINCHIATURO 1 – SCAPOLI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – CAMPOMARINO 1 – VENAFRO 1 – LARINO 1 – TORO 1 – SAN GIOVANNI IN GALDO 1 – PORTOCANNONE 1

TAMPONI SU ROM GUGLIONESI TUTTI NEGATIVI

SCREENING SUI MOLISANI DI RIENTRO: SOLO 10 SU 281 HANNO ANTICORPI AL VIRUS

***

Ore 11 – I NUOVI (POCHI) TAMPONI CERTIFICANO ALTRI 5 CONTAGIATI ROM

Sale ancora il numero dei contagiati da coronavirus in Molise. E, ancora una volta, si tratta di persone appartenenti alla comunità rom di Campobasso, che ora conta un totale di 82 contagiati. Rispetto a ieri sera, l’esito di ulteriori 40 tamponi ha certificato l’infezione da Sars-CoV-2 per altri 5 rom campobassani.

Il Dg Asrem Oreste Florenzano ha avuto modo di spiegare che, per quanto riguarda lo screening, si sta procedendo “per cerchi concentrici” e questo probabilmente spiega il numero contenuto di test molecolari effettuati. Ogni volta che si riscontra una nuova positività, insomma, si schedano i contatti e si allarga il campo da analizzare.

Al momento il focolaio del capoluogo conta 82 contagiati nella comunità nomade, e di questi 5 sono ricoverati al Cardarelli (reparto di Malattie Infettive) mentre 2 sono stati dimessi proprio oggi.

DIMESSI IN 4, ORA AL CARDARELLI CI SONO 9 DEGENTI RICOVERATI. 2 NUOVI GUARITI

Rispetto a ieri, è migliorata la situazione di alcuni degenti che sono stati dimessi. E’ quanto successo a due rom, appunto, a un cittadino di Campobasso e a uno di Termoli. Nelle ultime ore ci sono aggiunti alla lista dei guariti anche un paziente del capoluogo e uno di Termoli.