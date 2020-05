Il Conad del Costaverde vicino alle famiglie: regalati circa 4mila gelati

Nuova importante donazione da parte del Conad del centro commerciale Costaverde di Montenero di Bisaccia a favore della protezione civile di Petacciato e indirettamente delle famiglie del paese adriatico molisano.

Infatti, dopo aver regalato nelle scorse settimane diversi pacchi di uova e colombe pasquali, nelle scorse ore i soci e il direttore del Conad del Costaverde hanno deciso di donare circa 4000 gelati alla Protezione civile petacciatese.

I volontari che li hanno ritirati li regaleranno a loro volta alle famiglie del paese per dare un minimo sollievo in un periodo particolarmente difficile, sia dal punto di vista economico che sociale, come quello seguito all’emergenza sanitaria.

“Questo regalo – dichiarano dall’associazione di volontariato – ci fa particolarmente piacere e vogliamo ringraziare pubblicamente il direttore e i soci del supermercato Conad, nonché Andrea Longo per averci messo a disposizione i mezzi per il trasporto dei gelati”.

Per il Conad quindi l’ennesimo gesto che dimostra vicinanza al territorio in un periodo che non è per niente semplice nemmeno per le aziende, ma nonostante questo un pensiero va sempre a chi sta vivendo settimane difficili.

Da parte dei dipendenti del supermercato “un ringraziamento al direttore Michele Reale e ai soci che fin dall’inizio dell’emergenza ci hanno permesso di continuare a lavorare e di farlo in sicurezza”.