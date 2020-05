Il cluster di Campobasso aumenta: 82 i casi. Negativi i 5 tamponi sui rom Guglionesi. Asrem continua test sierologici

TAMPONI SU ROM GUGLIONESI TUTTI NEGATIVI

Sono negativi tutti e 5 i tamponi molecolari effettuati su altrettanti componenti della comunità rom di Guglionesi considerati a rischio perché potrebbero aver avuto un contatto con i rom di Campobasso. Una intera famiglia è stata sottoposta all’accertamento molecolare e i risultati arrivati nel pomeriggio odierno confermano che non ci sono casi di infezione al Covid19 fra gli appartenenti alle famiglie rom di Guglionesi. Il test è stato effettuato nel dubbio che qualcuno abbia preso parte al corteo funebre del 30 aprile scorso violando il lockdown o che abbia avuto modo di incontrare personalmente i congiunti del defunto. Nessuna ammissione, al momento, ma sulla vicenda è in corso una indagine di polizia.

Intanto il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, ha aggiornato la popolazione sulla situazione sanitaria: “Sul nostro territorio comunale non vi è alcun caso ufficiale di contagio da Covid-19. Pertanto, ad oggi, anche all’esito degli ultimi tamponi effettuati, non risultano a Guglionesi soggetti positivi al Coronavirus. Ciò nonostante, il rischio contagio rimane molto elevato e la delicata fase sanitaria che stiamo attualmente vivendo impone a noi tutti di assumere un comportamento responsabile, prudente e, innanzitutto, rispettoso delle prescrizioni sanitarie impartite a livello nazionale“.

SCREENING SUI MOLISANI DI RIENTRO: SOLO 10 SU 281 HANNO ANTICORPI AL VIRUS

I NUOVI (POCHI) TAMPONI CERTIFICANO ALTRI 5 CONTAGIATI ROM

Sale ancora il numero dei contagiati da coronavirus in Molise. E, ancora una volta, si tratta di persone appartenenti alla comunità rom di Campobasso, che ora conta un totale di 82 contagiati. Rispetto a ieri sera, l’esito di ulteriori 40 tamponi ha certificato l’infezione da Sars-CoV-2 per altri 5 rom campobassani.

Il Dg Asrem Oreste Florenzano ha avuto modo di spiegare che, per quanto riguarda lo screening, si sta procedendo “per cerchi concentrici” e questo probabilmente spiega il numero contenuto di test molecolari effettuati. Ogni volta che si riscontra una nuova positività, insomma, si schedano i contatti e si allarga il campo da analizzare.

Al momento il focolaio del capoluogo conta 82 contagiati nella comunità nomade, e di questi 5 sono ricoverati al Cardarelli (reparto di Malattie Infettive) mentre 2 sono stati dimessi proprio oggi.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem delle ore 11:

– 227 i casi attualmente positivi (188 nella provincia di Campobasso, 34 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 395 sono i tamponi positivi (319 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 9648 i tamponi eseguiti di cui 9253 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 10: di questi 9 sono in Malattie Infettive (6 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia), 1 in Terapia Intensiva (provincia di Campobasso)

– Sono 240 i pazienti in isolamento domiciliare (217) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (23)

– 123 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (93 della provincia di Campobasso, 18 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 242 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (124 Bojano, 29 Larino e 89 Venafro)

– 421 i soggetti in isolamento e 6 quelli in sorveglianza

DIMESSI IN 4, ORA AL CARDARELLI CI SONO 9 DEGENTI RICOVERATI. 2 NUOVI GUARITI

Rispetto a ieri, è migliorata la situazione di alcuni degenti che sono stati dimessi. E’ quanto successo a due rom, appunto, a un cittadino di Campobasso e a uno di Termoli. Nelle ultime ore ci sono aggiunti alla lista dei guariti anche un paziente del capoluogo e uno di Termoli.

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO (ATTUALE) IN MOLISE

CAMPOBASSO 124 – TERMOLI 15 – CERCEMAGGIORE 10 – BELMONTE DEL SANNIO 10 – AGNONE 8 – ISERNIA 6 – BARANELLO 6 – POGGIO SANNITA 5 – RICCIA 5 – MONTENERO DI BISACCIA 3 – CAMPOLIETO 3 – CAMPOCHIARO 2 – FERRAZZANO 2 – CAROVILLI 2 – MONTAGANO 2 – BOJANO 2 – CASTELPETROSO 1 – RIPALIMOSANI 1 – VINCHIATURO 1 – SCAPOLI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – CAMPOMARINO 1 – VENAFRO 1 – LARINO 1 – TORO 1 – SAN GIOVANNI IN GALDO 1 – PORTOCANNONE 1