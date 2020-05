Uno spettacolo unico. Che Campobasso ha avuto la fortuna di vivere assieme a tutti gli altri capoluoghi d’Italia. Le Frecce Tricolori hanno ‘infiammato’ il pomeriggio campobassano, colorando di verde, bianco e rosso il cielo sopra il Castello Monforte, il Municipio, la Cattedrale l’intero ‘salotto ottocentesco’ del centro cittadino. Oltre che la parte medievale, che ha assunto sembianze quasi fuori dal tempo.

Emozioni forti, a cui nessuno ha voluto rinunciare. I balconi di ogni palazzo, in centro come in periferia, sono stati ‘presi d’assalto’ dai cittadini che non volevano per niente al mondo perdersi lo sfrecciare degli M35 e le loro acrobazie visibili in molti punti della città. C’erano diverse persone anche in piazza, lungo Corso Vittorio Emanuele: l’invito a non affollare le strade è stato raccolto, niente assembramenti. Anche perché l’orario è stato anticipato proprio per questo motivo.

Il rombo dei motori proveniente da ‘Porta Napoli’ ha scaldato l’ambiente alle 14.30, con ampio anticipo rispetto all’orario preventivato proprio per evitare che la gente si accalcasse. Le scie tricolori hanno fatto il resto: occhi spalancati, naso all’insù, sorrisi, qualche ‘oooh’ di compiacimento. Insomma, pochi ma intensi secondi per un’esperienza che sarà ricordata per sempre.

Un’iniziativa voluta per celebrare il 74esimo anniversario della nascita della Repubblica: i sorvoli della Pattuglia acrobatica nazionale stanno unendo simbolicamente l’Italia in un unico abbraccio e si concluderanno il 2 giugno a Roma.