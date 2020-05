Le previsioni in Molise

VENERDI’ 15 Il Molise è ancora sotto effetto della bolla africana che da qualche giorno avvolge l’intera regione. Caldo e vento sono protagonisti di questo venerdì in cui, rispetto al record di ieri, perderemo qualche grado pur rimanendo su valori superiori alla media del periodo. I cieli non saranno limpidi e tersi, anzi, una nuvolosità piuttosto diffusa interesserà soprattutto il basso Molise, il Venafrano e la città di Isernia dove non è da escludere qualche debole rovescio mattutino. Col trascorrere delle ore ampi spazi soleggiati si alterneranno alle nubi ma senza fenomeni di rilievo. Venti di Garbino si registreranno lungo la costa adriatica dove si supereranno i 30 gradi.

SABATO 16 Estesa nuvolosità medio alta su tutta la regione ma senza rischio pioggia per questo inizio di weekend. Continuano a calare, seppur di poco, le temperature (in particolare nei valori minimi) con l’anticiclone africano che allenta la presa sul Molise e i venti di Scirocco che si stanno allontanando. Anche oggi farà caldo e saremo ben al di sopra della media stagionale.

DOMENICA 17 Questa domenica non sarà tanto diversa dalla giornata di ieri con una nuvolosità irregolare pronta a guastare il fine settimana. Gli annuvolamenti e la ulteriore perdita di qualche grado nella colonnina di mercurio riporteranno il Molise ad avere un clima primaverile e non più estivo come avvenuto a metà settimana quando si è registrato un anomalo caldo record.