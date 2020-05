I regali per la fidanzata per riprendere le vecchie abitudini

Manca ancora molto a riprendere con la quotidianità che c’era prima del Covid-19, ma almeno con la Fase 2 abbiamo ricominciato ad assaporare un po’ di libertà in più.

Una delle più attese era il ricongiungimento di moltissime coppie di fidanzati. Difatti solo una parte di loro, convivendo, ha potuto passare insieme il periodo di lockdown. Molte coppie invece sono state costrette a vivere lontane per quasi due mesi, un tempo record e che aveva anche del paradossale. Soprattutto per chi viveva a poche vie di distanza.

Ora che il peggio sembra alle spalle però si può riprendere con una vita di coppia quasi normale. Magari mancheranno ancora delle abitudini come le cenette romantiche o le serate al cinema, ma pian piano torneranno anche loro.

Quello che invece deve riprendere assolutamente sono i festeggiamenti per le occasioni e le ricorrenze importanti. Dai compleanni agli anniversari, una relazione vive anche di queste giornate speciali, dove festeggiare e passare dei momenti ancora più affettuosi e piacevoli.

In queste occasioni fare un regalo per la fidanzata è quasi d’obbligo, anche se nulla vieta di preparare qualche sorpresa anche al di fuori di queste ricorrenze.

Soprattutto dopo settimane di lontananza sono molti i fidanzati che non hanno voluto ritrovarsi a mani vuote. C’è chi non si è fatto mancare il classicissimo mazzo di fiori per lusingare la sua ragazza, e chi invece ha voluto qualcosa di più particolare accompagnato dall’effetto sorpresa del pacchetto.

Ora che la grande festa fatta per celebrare il ritorno insieme dopo così tanto tempo è alle spalle, ritornano le occasioni più tradizionali. Per qualcuno è un ritorno alla normalità con il piacere di fare dei regali per la fidanzata belli e sorprendenti; per altri torna la sofferenza della ricerca di qualcosa di bello da regalare.

Difatti i regali sono simili a molte altre cose. C’è chi ha quasi un dono innato o una passione e si trova a suo agio in ogni festa o occasione; poi c’è chi è sempre in difficoltà, è indeciso e passa giorni a pensare senza trovare mai una soluzione.

Chi ha questi problemi potrebbe soffrire ancora di più oggi, con i negozi chiusi, aperti a mezzo servizio o difficili da raggiungere. Almeno prima poteva vagare per negozi, guardare le vetrine, l’assortimento dei prodotti e sperare nell’ispirazione.

Se c’è una cosa che questo lockdown ha dimostrato però è la comodità e l’utilità del commercio elettronico. Ormai online si può comprare di tutto, con anche molti vantaggi rispetto ai negozi fisici. C’è maggiore scelta, si possono confrontare i prezzi più facilmente, si possono ricevere gli acquisti comodamente a casa o addirittura spedire il pacco regalo a casa della festeggiata.

Insomma, non ci sono scuse, anche in questi periodi così complicati non c’è motivo per non fare un regalo alla propria fidanzata. Questo vale anche se il budget fosse ristretto. Si possono fare ottimi regali con spese molto basse, e il web è un grande aiuto anche in questo. Ci sono tantissime proposte molto belle ma dal costo ridottissimo, basta scegliere quella che trovate più adatta per la vostra ragazza.