I nidi di fratino, la novità della spiaggia ai tempi dell’epidemia

Destano curiosità i nidi di fratino scoperti nei giorni scorsi sulla spiaggia di Petacciato marina. L’area è stata recintata, così da mettere in guardia chiunque si trovi a passare da quelle parti.

Con l’inizio della Fase 2 recarsi in spiaggia non è più vietato, perché può essere tranquillamente interpretata come attività motoria, ma c’è ancora incertezza fra i tanti che hanno voglia di un po’ di mare perché stare al sole non è certo fra le attività necessarie previste.

Incertezza che regna anche a proposito dell’apertura degli stabilimenti balneari, dove intanto i lavori di pulizia della spiaggia e di manutenzione vanno avanti.

In attesa di capirne di più, il piccolo uccello che nidifica sulle spiagge della costa molisana si lascia ammirare da chi passa da quelle parti, non distante dalla spiaggia del lido Calypso di Petacciato marina. Per la schiusa delle uova ci vorrà ancora qualche settimana, una novità inattesa dovuta probabilmente alla scarsa frequentazione della spiaggia durante il periodo dell’epidemia da coronavirus.