Città "bestiale"

I cinghiali scorrazzano in città anche in pieno giorno: immortalati nei pressi della questura

Soltanto qualche giorno fa era stata segnalata la presenza di due ungulati lungo via Amedeo Trivisonno, poi in contrada Macchie. Adesso invece l'ennesima segnalazione arriva da via Vigliardi e la mamma con i cuccioli è stata avvistata in pieno giorno