I biglietti a bordo degli autobus non si possono fare, parla un autista

Le ditte di trasporto non si sono adeguate e fare i biglietti è impossibile se non c’è la biglietteria a terra. Gli autisti di GTM e ATM non possono avere contatti con gli utenti, che sui mezzi di trasporto salgono dalla porta posteriore e si siedono a distanze indicate da appositi spazi segnalati sul veicolo.

Il problema principale resta l’erogazione del biglietto, come era stato anticipato nelle ultime ore. Ed è un problema non secondario. Infatti a meno che, come nel caso di Termoli, non ci sia una biglietteria dove – in coda e a debita distanza – ci si possa rivolgere per avere il ticket, fare il biglietto sul mezzo è praticamente impossibile. Nella videointervista è un autista dell’ATM a spiegare la situazione.

Gli autisti non possono farlo, è questo l’ordine di servizio inoltrato dalle società nelle ultime ore. Farlo costituirebbe una specifica violazione rispetto ai decreti ministeriali e alle indicazioni della Regione Molise. D’altra parte i mezzi non sono stati neanche provvisti di una figura supplementare dotata di tutti i dispositivi di protezione individuale che possa avere contatti diretti con gli utenti, ricevere i soldi in mano ed erogare il ticket. Il risultato è che al momento i biglietti non si fanno, si viaggia senza.