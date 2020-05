I 18 anni della mia Federica

È davvero un periodo di ritardo… un periodo di estremo ritardo per tutto… Tranne per l’età… l’età che avanza… che puntualmente aggiorna il suo calendario… giorno per giorno… il suo orologio… secondo dopo secondo e… che a volte non stufa… non fa paura per il suo trascorrere… soprattutto quando il tempo che passa… non è un tempo perso… come i tuoi 18 anni. Anche col tempo delle mascherine… col tempo delle distanze…. delle mancate risate e soprattutto….della Mancata festa…. Non bisogna mai disperare in un domani migliore… per recuperare ciò che è solo fermo e che prima o poi ripartirà…

Sei forte… Sei grande… Piccola grande Federica…. Grazie per essere la mia adorata figlia….

Tuo padre Giuliano Persichilli