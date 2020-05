Sono previste sanzioni da 100 a 500 euro, ma nonostante questo a Guglionesi negli ultimi giorni l’inciviltà dei cittadini sembra farla da padrone. Stiamo parlando dei rifiuti, gettati in malo modo nei pressi dei cestini portarifiuti.

Il Comune di Guglionesi informa che nell’ordinanza sindacale n. 10 del 18 febbraio 2020, in materia di tutela dell’ambiente, è previsto “il divieto a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche, su strade e pertinenze stradali qualsiasi tipo di rifiuti indifferenziati, differenziati, ingombranti e/o sacchetti contenenti rifiuti”.

Sul punto interviene l’assessore Giuseppina D’Onofrio che striglia i cittadini. “Nelle ultime settimane – segnala l’Assessore all’ambiente del Comune di Guglionesi – abbiamo riscontrato numerosi abbandoni di sacchetti contenenti rifiuti dentro o in prossimità dei cestini portarifiuti urbani. Richiamando sul corretto uso dei cestini portarifiuti urbani, assolutamente non destinati alla raccolta di sacchetti e, dunque, non utilizzabili per ogni genere di rifiuto, invito la cittadinanza a collaborare nella tutela dell’ambiente e, contestualmente, al decoro delle aree urbane del centro e della periferia di Guglionesi.

Nonostante l’emergenza sanitaria Covid-19 in corso, il servizio ‘porta a porta’ è stato effettuato quotidianamente come da calendario settimanale, e l’ecopunto è rimasto aperto per ogni esigenza, rendendo pertanto del tutto ingiustificabili taluni atteggiamenti di ‘non senso civico’ nel conferimento di rifiuti di ogni tipologia presso i cestini portarifiuti o nell’abbandono sul territorio comunale.

L’assessore infine ricorda che si sta provvedendo a controllare e a monitorare eventuali violazioni dell’ordinanza sindacale, anche con l’ausilio di sistemi di videosorveglianza e di foto trappola. E ricorda che “I cittadini possono segnalare i casi di non corretto conferimento dei rifiuti urbani, collaborando con l’Amministrazione comunale alla salvaguardia dell’ambiente. Inoltre, per migliorare il servizio urbano dei cestini portarifiuti del centro e della periferia di Guglionesi, prossimamente saranno disposte ulteriori accortezze per l’uso congruo dei dispositivi di raccolta”.