Un contributo economico ai propri cittadini più bisognosi per l’acquisto di alimenti e generi di prima necessità. Questa l’iniziativa del Comune di Guglionesi che informa che sul sito dell’Ente è consultabile l’Avviso pubblico per l’ammissione al sostegno economico, per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, in favore dei cittadini di Guglionesi colpiti dalla situazione economica che si è determinata per effetto dell’emergenza Covid-19.

Dalle 8 del 22 maggio alle 24 del 29 maggio i nuclei familiari “possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità: con buoni spesa nominali cartacei, da utilizzare esclusivamente in uno o più servizi commerciali del territorio del Comune di Guglionesi di cui all’elenco che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Guglionesi; con altre modalità di cessione di beni e derrate alimentari di cui l’Amministrazione abbia disponibilità”.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (Allegato A, sempre sul sito) e pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ente secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico. I contributi saranno differenziati per 3 fasce di reddito.