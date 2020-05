Gli Hammers Campobasso presentano l’iniziativa ‘Tutoring scolastico’

Grazie al contributo di molti giocatori della serie C, che si sono messi a disposizione per dare supporto ai più giovani alle prese con l’ultimo mese di scuola e per alcuni in vista degli esami, gli Hammers Rugby Campobasso presentano un’iniziativa di “Tutoring scolastico” rivolta a tutto il proprio settore giovanile, quindi alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie e superiori che possono aver bisogno di aiuto nelle diverse materie scolastiche.

C’è quindi un’intera squadra pronta a dare supporto anche in questo, nel pieno rispetto dello Spirito di fratellanza che questo sport difende soprattutto in questi giorni di difficoltà.